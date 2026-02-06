Page avanza el aterrizaje de una empresa vinculada a la IA en Talavera que creará "decenas de puestos de trabajo"

Emiliano García-Page y José Julián Garde observando los detalles del proyecto para la construcción del nuevo campus de la UCLM en Talavera de la Reina.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado el aterrizaje "en breves fechas" de una empresa vinculada a la Inteligencia Artificial (IA) y la logística informática que creará "decenas de puestos de trabajo" en Talavera de la Reina (Toledo).

El regidor autonómico ha hecho estas declaraciones durante el acto celebrado en la ciudad talaverana para entregar los Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la UCLM cuyas obras la Junta espera licitar antes de que termine el año.

Page ha afirmado que esta nueva corporación creará "decenas de puestos de trabajo directos" y después, en una "segunda fase, más".

El presidente ha descrito la llegada de esta empresa como "una apuesta que va a ser muy importante", que se encuentra en "fase de tramitación" y que se suma a las "muchas que ya, entre unos y otros, hemos ido consiguiendo que vengan".

Respecto a la nueva facultad, que contará con 20 aulas, cerca de 9.300 metros cuadrados y podrá albergar a entre 40 y 150 estudiantes, ha felicitado a las empresas finalistas del concurso, y ha avanzado que en el contrato programa con la UCLM contemplará nuevos estudios y titulaciones para Talavera de la Reina.

Centro de Atención Policlínica

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que el proyecto incluye un Centro de Atención Policlínica, con espacios destinados a podología, logopedia, terapia ocupacional y enfermería, concebido como un recurso docente y asistencial vinculado a la formación práctica del estudiantado además de laboratorios docentes y de investigación especializados en áreas como Microbiología, Biología Molecular, Bioquímica, Cultivo Celular, Aplicaciones Tecnológicas y Logopedia.

Durante su intervención, el rector ha situado la presentación de este proyecto en un año especialmente significativo para la institución, coincidiendo con el 40 aniversario de la Universidad y tras la conmemoración, el pasado año, de los 30 años de presencia universitaria en Talavera de la Reina.

En este contexto, ha señalado que el crecimiento experimentado por la actividad académica y científica en esta sede hacía necesaria desde hace tiempo una nueva infraestructura universitaria.

Además, ha puntualizado que la categoría de campus para Talavera se va a ratificar en el anteproyecto de Estatutos de la UCLM, que próximamente se va a someter a información pública y que ha calificado como un documento "valiente" y que espera que pueda ser aprobado.

Por su parte el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha confiado en que las obras se inicien cuanto antes y ha defendido que la facultad es un ejemplo de colaboración entre administraciones, con la cesión de terrenos realizada por el Ayuntamiento junto al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, que permiten que los proyectos lleguen a buen puerto.

El proyecto ganador ha sido presentado por la unión temporal de empresas (UTE) FSCTalavera, y en el acto se han entregado seis premios correspondientes al concurso de ideas del edificio de la facultad, con tres reconocimientos dotados con 5.000 euros y otros tres con 10.000 euros.