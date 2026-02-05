Suspenden las clases en el IES San Isidro de Talavera de la Reina: la zona está anegada y el agua ha entrado al centro

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Isidro de Talavera de la Reina (Toledo) ha suspendido las clases presenciales este viernes porque las lluvias que ha producido la borrasca Leonardo han desbordado el arroyo de Bárrago, situación que ha provocado que las fincas colindantes se hayan anegado y el agua haya llegado a entrar en el centro.

El delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha confirmado a la agencia Efe que han tomado esta decisión después de que haya realizado visitas a los centros educativos situados en las zonas más afectadas por la crecida del río Tajo.

En este sentido, ha confirmado que el Gobierno regional ha tomado la decisión de que el único centro de la ciudad donde se suspenda la actividad lectiva presencial sea el IES San Isidro, donde sus 1.078 alumnos tendrán clases telemáticas por la plataforma Educamos CLM.

Gutiérrez ha explicado que la previsión es que siga entrando agua en el centro durante la noche y, por lo tanto, la instalación no está en condiciones de impartir clases de manera presencial.

Asimismo, ha informado de que en la tarde de este jueves han sido desalojados los alumnos de dos clases del instituto Ribera del Tajo, en la avenida de la Real Fábrica de Sedas de Talavera, porque se ha inundado la calle.

Durante la actuación, la Policía Local ha tenido que cortar el acceso por la puerta principal del instituto y ha desalojado a los alumnos por la puerta trasera, si bien ha apuntado que en este centro sí habrá clases presenciales este viernes.

Además, la Delegación provincial ha contactado con el Ayuntamiento de la ciudad que se ha comprometido a habilitar un espacio al lado del polideportivo José Ángel Encinas (JAJE) para la parada del transporte escolar.

Aviso rojo

Esta decisión tomada por el Gobierno de Castilla-La Mancha se produce después de que la crecida del Tajo y su afluente Alberche haya elevado a nivel rojo el umbral de paso en las dos estaciones de medición de aforo del río en la ciudad. De hecho, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la estación del Tejar presenta un nivel de 340 metros cúbicos por segundo, mientras que la de Palomarejo ronda los 500.

Esta situación ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a enviar un mensaje de emergencia Es-Alert a los habitantes de la ciudad y a los de los pueblos ribereños del Alberche.

Tampoco habrá clase Severo Ochoa de Puertollano

El otro centro de la región donde habrá clases presenciales este viernes a consecuencia del temporal es el colegio Severo Ochoa de Puertollano. Aquí, una racha de viento ha arrancado parte de la cubierta y ha obligado a la evacuacion de los alumnos.

El centro permanecerá cerrado, al menos, hasta el lunes, ya que es necesario realizar una valoración técnica de los daños y reparar correctamente la cubierta para garantizar la seguridad.