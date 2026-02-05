Nueva apertura en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo: llega una conocida marca de ropa española

Cortefiel, la marca española de moda dirigida a hombres y mujeres de entre 35 y 45 años, ha abierto las puertas de su segunda tienda física en la provincia de Toledo: esta vez en el centro comercial Luz del Tajo.

Se sitúa en la primera planta del epicentro de compras toledano, en el local donde antes se hospedaba Massimo Dutti, justo en frente de Zara (una de las zonas de mayor tránsito).

La firma insignia del grupo Tendam se caracteriza por un estilo elegante, cómodo y funcional para el día a día con prendas versátiles pensadas para un público adulto que busca calidad y atemporalidad en su armario.

Exterior de la nueva tienda Cortefiel en Luz del Tajo.

Cortefiel se centra en la calidad de los tejidos y en patrones clásicos con colores neutros y detalles discretos fáciles de combinar. Comparten catálogo corporativo con sellos como Pedro del Hierro, Springfield, Women’s Secret y Fifty.

En Toledo, Cortefiel ya contaba con una tienda en el Parque Comercial Abadía. Su presencia en Castilla-La Mancha se extiende en otros cinco locales en las principales ciudades (Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Talavera de la Reina).

Interior de la tienda.

Sus pantalones, camisas, abrigos y prendas de punto básicas rondan precios comparables a otras cadenas como Mango. Puedes encontrar polos y jerséis a partir de 30 euros y abrigos largos alrededor de 120 euros.

El aterrizaje de Cortefiel se suma a la reciente apertura de Mango Teen, la línea de Mango enfocada en adolescentes que abrió sus puertas esta semana en la primera planta del centro comercial toledano.

Luz del Tajo consolida así su plan de renovación comercial que enmarca una "batería" de nuevas marcas (Mr.Blue, Rossellimac, Cortefiel, Santa Gloria y Women´s Secret).