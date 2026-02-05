La caída de un árbol en la calle Guadarrama, en Toledo, corta la circulación en una vía principal del Polígono en hora punta

La calle Guadarrama se encuentra en el epicentro del barrio del Polígono.

El viento ha tumbado un árbol de grandes dimensiones ha caído desplomado en la calle Guadarrama del barrio del Polígono en Toledo, en torno a las 14,30 horas.

Este incidente ha obligado a cortar la circulación en una de las vías principales del barrio más poblado de la ciudad en hora punta de salidas de los colegios y los trabajos.

Las fuertes rachas de viento registradas por la borrasca Leonardo, de hasta 80 kilómetros por hora durante la jornada de este jueves en la capital, han provocado la caída de este árbol, una de las incidencias.

El temporal también ha derrumbado otro árbol en la senda ecológica del Tajo, entre las Cortes regionales y la playa de la Safont, informan fuentes municipales a este diario.

Las incidencias por el temporal se completan con el desbordamiento del arroyo Valdelobos por las crecidas en el camino de Albarreal de Tajo en las proximidades del barrio de Valparaíso.