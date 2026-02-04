Toledo judicializa la pérdida de 20 M de fondos europeos: Velázquez autoriza un recurso contencioso- administrativo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya anunció que acudiría a los tribunales contra una decisión " arbitraria e injusta" del Gobierno de España. Foto: Javier Longobardo

Del anuncio al hecho. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo aprueba este miércoles la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Hacienda que dejó a la ciudad fuera del reparto de los últimos fondos europeos EDIL. El portavoz municipal, Juanjo Alcalde, ofrecerá esta mañana una rueda de prensa para informar de esta decisión tras agotar la vía administrativa.

El equipo liderado por Carlos Velázquez ha autorizado el ejercicio de acciones legales para la impugnación vía contencioso-administrativa de la resolución definitiva del 16 de enero de 2026 -tras la provisional en octubre- de la Dirección General de Fondos Europeos.

Toledo optaba a una partida de 20 millones de euros destinados a proyectos como la recuperación del Circo Romano, la rehabilitación integral del nuevo recinto ferial de La Peraleda o la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de San Antón.

La capital regional fue la única de Castilla-La Mancha que no recibió financiación, pese a que su propuesta obtuvo 68,5 puntos, una calificación superior a la de otras localidades que sí resultaron beneficiarias, entre ellas la vecina Talavera de la Reina.

El alcalde Carlos Velázquez ha denunciado desde el pasado mes de octubre la existencia de una "mano negra" en este proceso de adjudicación. El regidor señalaba directamente a la exalcaldesa de Toledo y exdelegada del Gobierno, Milagros Tolón, actualmente ministra de Educación, calificando la exclusión de la ciudad como una decisión "arbitraria e injusta" motivada por el cambio de signo político en el consistorio.

La adjudicación del vial Polígono-Azucaica

En la misma sesión ordinaria, el Gobierno local ha adjudicado a la empresa Estudio AIA Arquitectos Ingenieros Asociados SA la redacción del proyecto de construcción del vial de conexión entre los barrios de Azucaica y el Polígono. La oferta ha sido seleccionada por delante de la empresa Técnicos de Construcción (Teco SL).

El contrato para la redacción técnica tiene un importe de 190.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Este documento definirá el trazado de la nueva vía y la estructura del puente que cruzará el río Tajo, una infraestructura que pretende descongestionar el tráfico en los accesos al Polígono.

El presupuesto estimado para la ejecución del vial es de 15 millones de euros y se trata de uno de los proyectos estrella del regidor para encarar los últimos compases de la actual legislatura.