Toledo bendice la bajada de impuestos de Page para vivienda pero le pide que "no infradote" a los ayuntamientos

Los gestos de sintonía entre el Ayuntamiento de Toledo de Carlos Velázquez y la Junta de Page han sido constantes en esta legislatura pese al distinto signo político. Este miércoles ha habido claroscuros. El portavoz del equipo de Gobierno local, Juanjo Alcalde, ha bendecido el paquete de bajada de impuestos anunciado por el presidente de Castilla-La Mancha para promover la vivienda en la región, pero reclama al socialista que "no infradote" a los ayuntamientos cuando asumen competencias "impropias".

"Nos gustan las deducciones, pero también que no se infradote a los ayuntamientos", ha afirmado Juanjo Alcalde, lamentando que la Junta "solo financie, por ejemplo, el 50 % del servicio de ayuda a domicilio" prestado por los Servicios Sociales municipales pese a corresponder al Ejecutivo regional.

El concejal ha mencionado otros servicios públicos, como las escuelas infantiles o el programa juvenil Corresponsables, que el Gobierno autonómico pagaba por completo hasta este año que ha bajado la financiación al 80 %, lo que supone que el Consistorio deba aportar el 20 %.

"Estoy a favor de las deducciones fiscales", ha afirmado el edil, para valorar el paquete de medidas anunciado por Page para "la adquisición o alquiler de la vivienda, rebajando todo tipo de impuestos y desgravaciones en el impuesto de la renta para los adquirentes de nuevas viviendas".

"Pero pido a la Junta que no se olvide de la administración más cercana, los ayuntamientos, porque el debate de la financiación local es una reclamación histórica y hay que mejorarla", ha defendido el popular.

El crédito de 3 millones

Por otro lado, el Ayuntamiento de la capital está ultimando el pliego de condiciones del concurso público para firmar un crédito de 3 millones de euros para construir el nuevo cuartel de la Policía Local en la calle Dinamarca, equipar el futuro centro de mayores de Buenavista, en la avenida de Irlanda, ya en fase de construcción, o mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad.

Juanjo Alcalde ha señalado que una parte de este dinero también se puede destinar al inicio de las obras del vial entre el Polígono y Azucaica, cuya redacción del proyecto se ha adjudicado a la empresa AIA Arquitectura, que tiene ocho meses para presentar el documento que servirá de base para la construcción.