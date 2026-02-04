La subida del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina provoca inundaciones en garajes de varias calles

La subida del nivel freático en el río Tajo a su paso por Talavera de la Reina ha llevado a un incremento del cauce, provocando inundaciones en varios garajes de la ciudad. Las autoridades han cortado la calle Real Fábrica de Sedas para que los bomberos puedan actuar en la zona.

Así lo ha expresado la concejala de Seguridad Ciudadana de Talavera de la Reina, Macarena Muñoz, que ha detallado que los bomberos llevan achicando agua durante toda la tarde en las zonas afectadas y se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que no bajen a los garajes de sus viviendas.

Las calles afectadas por la subida del cauce son Real Fábrica de Sedas, Ronda del Cañillo y Entretorres, todas situadas en la margen derecha del Tajo.

Una subida del río que, según la concejala, se debe "al deshielo y a los desembalses de los embalses de Cazalegas y La Portiña".

Asimismo, ha anunciado que ante la previsión de más lluvias durante los próximos días y el aviso de que La Portiña seguirá desembalsando agua esta noche, el equipo de Gobierno local, la Local y Protección Civil "van a estar en continuo contacto".

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha expresado que hasta las 20.30 horas se habían recibido cinco incidencias por inundaciones en Talavera de la Reina.

Cabe recordar que, en marzo del pasado año, el río superó los 1.400 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina, lo que conllevó el derrumbe del Puente Viejo.