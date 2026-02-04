Más de 200 familias se apuntan para el planazo de la Diputación de Toledo donde disfrutarán del esquí y la nieve

El vicepresidente se ha reunido con las familias que participarán en la actividad. Diputación de Toledo

El nuevo programa 'Aventura Blanca en Familia', puesto en marcha por la Diputación de Toledo para participar en clases de esquí en la estación invernal de Leitariegos (León), ha recibido 200 solicitudes para optar a una de las 50 plazas ofertadas, lo que permitirá finalmente la participación de 13 familias entre los días 13 y 17 de febrero.

Según ha informado la institución provincial, el elevado número de peticiones pone de manifiesto el interés suscitado por esta iniciativa, concebida para fomentar el ocio saludable, la convivencia familiar y el acceso a experiencias deportivas y educativas en un entorno natural y seguro.

Durante el desarrollo del programa, los participantes estarán acompañados por monitores especializados y recibirán dos horas diarias de clases de esquí, además de participar en otras actividades incluidas en la programación.

'Aventura Blanca en Familia' cuenta con 50 plazas, destinadas tanto a adultos como a niños, con un precio de 80 euros por plaza.

Buena acogida

El importe incluye el desplazamiento en autobús desde Toledo y regreso, los traslados diarios a la estación invernal, el alojamiento y la manutención en régimen de pensión completa, así como un seguro de accidentes.

El programa está dirigido a uno o ambos progenitores y sus hijos a partir de los cinco años, siempre que pertenezcan a la misma unidad familiar.

El vicepresidente segundo y diputado del área de Bienestar Social, Daniel Arias, ha expresado su satisfacción por "la excelente acogida" de esta iniciativa y ha avanzado que la Diputación trabajará para poner en marcha una nueva edición, con el objetivo de ampliar el número de familias beneficiarias.