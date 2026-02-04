Desalojan y tapian el edificio ocupado del mítico bar La Chapi en la calle Chapinería del Casco Histórico de Toledo

Varios agentes de la Policía Nacional han accedido sobre las 10 de la mañana de este miércoles al bloque, junto a la Puerta del Reloj de la Catedral.

Revuelo esta mañana en el Casco Histórico de Toledo por el desalojo de un edificio ocupado. La Policía Nacional ha intervenido este miércoles en el número 5 de la calle Chapinería para desalojar el edificio que albergó al mítico bar La Chapi y posteriormente El Añil. El dispositivo se ha desarrollado sobre las 10:00 horas en presencia del propietario del inmueble, situado a escasos metros de la Puerta del Reloj de la Catedral Primada.

Al acceder al interior, los agentes han confirmado que no había ninguna persona en ese momento. El bloque, que consta de un local comercial y cuatro plantas de viviendas, presenta un estado de evidente abandono con suciedad acumulada, colchones por el suelo y ventanas sin cristales cubiertas con maderas.

Una empresa de reformas se ha desplazado al lugar este mismo miércoles para tapiar los accesos y evitar nuevos episodios de entrada ilegal, ya que los trabajadores aseguran que el bloque llevaba tiempo sufriendo una ocupación por varias personas.

Estado actual de la finca, en el número 5 de la calle Chapinería.

Colchones tirados en el suelo en la planta baja del inmueble.

Suceso en Nochebuena

Otro edificio ocupado en el Casco Histórico registró un incendio la mañana de Nochebuena en la zona de la Bellota ocasionado por la sobrecarga de una estufa enchufada, según informaron desde el 112 y la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

En el inmueble residían varias personas y al menos una familia con un menor de edad, que fueron realojados en un hostal por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.