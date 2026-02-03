Toledo afronta en Madrid el 12 de marzo la primera prueba de fuego para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Encuentro del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, con los medios de comunicación, junto a integrantes de la candidatura como Tomás Alía, Jesús Carrobles y Emilio Martínez.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha mantenido este martes un encuentro con los medios de comunicación para detallar los avances de la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura 2031, donde ha subrayado que el proceso se encuentra en un momento “decisivo”, con la mirada puesta en el próximo 12 de marzo, día en el que una delegación toledana explicará en el Ministerio de Cultura las fortalezas del proyecto ‘Shaping Culture’.

Compite en esta primera fase con otras ocho ciudades españolas (Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma de Mallorca y Potries, en Valencia).

Tras la prueba de fuego del 12 de marzo, en la que el comité de expertos internacionales evaluará la propuesta, se darán a conocer las ciudades finalistas. No está definido el número de ciudades que pasarán este corte, pueden ser desde dos a ocho.

Adquiere especial relevancia superar el primer examen porque el Ministerio se ha comprometido a promocionar a las finalistas como Capitales Españolas de la Cultura entre 2027 y 2031, a razón de una por semestre, para fomentar su proyección internacional y calentar motores.

El nombre de la ciudad elegida para representar a España como Capital Europea de la Cultura en 2031 se anunciará en diciembre de este mismo año. “Toledo está preparada para asumir esta responsabilidad y queremos lanzar a Europa el mensaje de que es posible dar forma al futuro desde la cultura”, ha indicado el alcalde.

Prestigio del Consejo Rextos y unidad

Además, uno de los puntos diferenciadores de Toledo 2031 es la unanimidad institucional y el prestigio de su Consejo Rector, impulsado por el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, con la colaboración de la Real Fundación Toledo, y que cuenta con el respaldo de figuras de la talla de Rafael Canogar, Tomás Alía, José Antonio Marina, Esther Esteban, Gregorio Marañón, Isabel San Sebastián y José Ignacio Goirigolzarri.

“Este proyecto trasciende las fronteras de la ciudad, alcanzando las provinciales e incluso las de toda una región como Castilla-La Mancha”, ha recordado Velázquez, señalando también que se aspira a la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público para fomentar el mecenazgo privado.

"A la altura de las mejores"

“Toledo ya es candidata y presenta un proyecto a la altura de las mejores ciudades de Europa”, ha afirmado Velázquez, añadiendo que "es una decisión estratégica que pone a la cultura en el centro de nuestro futuro para los próximos años”.

En este sentido, ha explicado que todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora, “supone un camino de largo recorrido para la transformación de nuestra ciudad”.

La candidatura Toledo 2031 "no solo se apoya en su historia como cuna de las Tres Culturas, sino que propone utilizar la cultura, el diseño y la regeneración como herramientas para repensar el territorio desde la sostenibilidad y la convivencia", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El regidor ha destacado que la propuesta es un eslabón esencial para la concordia europea. "Si hace mil años Toledo fue el lugar desde donde se difundió el conocimiento de la civilización greco-latina, hoy nos presentamos como una palanca de transformación social”, ha apuntado.

La programación artística y social de la candidatura se estructura en lo que se define como una “macla cultural”, entrelazando cuatro ejes fundamentales: interpretar, renaturalizar, diseñar y convivir.