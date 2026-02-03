Puy du Fou aumenta un 15 % la participación en su segundo certamen literario: 1.365 obras y 17.000 euros en premios

Los Premios de Literatura del parque histórico Puy du Fou España, ubicado en Toledo, han registrado un total de 1.365 obras participantes, lo que supone un 15 % más respecto a la pasada edición y le convierte en el "certamen con mayor participación del país".



Según ha informado la compañía en nota de prensa, este concurso está promovido por el propio parque, el escritor Antonio Pérez Henares y la asociación Escritores por la Historia, y ha valorado que la participación registrada "pone de manifiesto que en España hay talento y ganas de crear".

El primer premio está dotado con 10.000 euros, el segundo con 3.000 euros y el tercero con 2.000 euros, así como habrá un cuarto y quinto premio de 1.000 euros cada uno.



El primer listado de finalistas se dará a conocer el 10 de abril y los ganadores se anunciarán en la gala de entrega de premios.



Este certamen está concebido como "un certamen libre, independiente e igualitario", que ofrece las mismas oportunidades a todos los participantes y fomenta "el vínculo entre profesionalidad, inspiración histórica y creación literaria".



El consejero delegado de Puy du Foy España, Olivier Strebelle, ha señalado que la segunda edición de esta cita "reafirma nuestro compromiso con la palabra escrita como medio para revivir la historia de España y poner en valor las grandes gestas y los héroes que la han forjado".



Por su parte, Antonio Pérez-Henares ha destacado la "extraordinaria" respuesta de los participantes, que "confirma la necesidad de unos premios limpios, independientes y respaldados por un jurado de gran prestigio".



Para preservar la neutralidad y el rigor del proceso, la identidad de los miembros del jurado permanecerá reservada hasta el anuncio oficial de los ganadores durante la gala de entrega de premios que se celebrará en primavera.



