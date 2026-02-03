La Plataforma de Talavera en defensa del Tajo disuelta al lograr sus objetivos: "Viene una etapa con nuevas soluciones"

Imagen del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ha acordado su disolución tras considerar cumplidos los objetivos por los que fue creada en 2006, entre ellos denunciar la situación del Tajo, el "expolio" del trasvase Tajo-Segura y lograr la implantación de caudales ecológicos en este río.

Según ha informado el colectivo en un comunicado remitido este lunes por sus portavoces, Miguel Ángel Sánchez y Soledad de la Llama, la decisión ha sido adoptada en asamblea el pasado viernes 30 de enero, conforme a lo establecido en sus estatutos.

La Plataforma ha desempeñado un papel destacado en la defensa del Tajo y en la oposición al trasvase durante casi dos décadas.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue la manifestación celebrada en junio de 2009 en Talavera de la Reina, que reunió a unas 40.000 personas y se convirtió en una de las mayores movilizaciones en defensa del río.

Cierre de ciclo

En el comunicado en el que anuncia su disolución, el colectivo ha subrayado que a lo largo de estos veinte años ha trabajado en los ámbitos divulgativo, social, técnico y jurídico.

En los últimos años, su actividad se centró especialmente en el ámbito judicial con el objetivo de "apuntalar en el marco legislativo nacional los caudales ecológicos en el eje del Tajo y en Talavera de la Reina en especial".

En este sentido, la Plataforma ha destacado la última sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2025 sobre los caudales del Tajo, que se suma a resoluciones anteriores y que, a su juicio, cierra un ciclo de trabajo al haber logrado "denunciar la situación del Tajo y el expolio del trasvase Tajo-Segura".

Además, han conseguido "doblegar la política de aguas del Gobierno de España, obligándolo a implementar regiones de caudales ecológicos en el Tajo y a limitar los envíos por el Tajo-Segura".

Asimismo, el colectivo considera que su labor ha servido para demostrar que "con trabajo y tesón se consiguen resultados, más allá de las inercias políticas e intereses económicos".

También pone en valor el trabajo "denso y amplio" desarrollado junto a la Red del Tajo/Tejo a través de informes, estudios, alegaciones, reuniones, ruedas de prensa, congresos y jornadas.

Nuevo rumbo

"No acaba aquí la lucha por el Tajo y el Alberche. Sí la de la Plataforma", señala el comunicado, que destaca que el movimiento social ha situado a Talavera de la Reina como un referente en los conflictos sociales por el agua y ha colocado al río Tajo en el centro del debate sobre una gestión sostenible y participativa, en coherencia con los principios europeos.

La Plataforma considera que se abre ahora una nueva etapa que requiere "soluciones nuevas y contemporáneas" y defiende que Talavera de la Reina debe seguir luchando por la defensa del Tajo y el Alberche.

El comunicado concluye con un agradecimiento a la sociedad talaverana y a "todos los que nos han acompañado en esta aventura".