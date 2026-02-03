Olías del Rey abre un nuevo Centro de Día para personas mayores con transporte adaptado y 16 plazas

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) ha puesto en marcha un nuevo Centro de Día para personas mayores, ubicado en la residencia del municipio. Se han ofertado 16 plazas y dará servicio a la totalidad de la localidad, tanto a la zona sur, como al casco, ya que cuenta con servicio de transporte adaptado puerta a puerta.

Este nuevo recurso municipal ofrece ya estancias diurnas y una atención integral orientada al bienestar físico, emocional y social de las personas mayores, permitiendo que puedan recibir los cuidados que necesitan sin tener que desplazarse fuera de su entorno habitual.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado la importancia de acercar este servicio a la ciudadanía. "Vamos a acercar esta prestación a los vecinos y vecinas de Olías del Rey que lo necesiten, evitando que nuestros mayores tengan que salir de nuestra localidad para poder recibir esta atención", ha comentado en una visita a los usuarios y usuarias de las instalaciones y servicios.

Navas ha recordado además el compromiso del equipo de Gobierno con las políticas de atención a las personas mayores, subrayando que en los últimos años se ha trabajado intensamente en este ámbito. "Hemos desarrollado toda una red de programas y servicios destinados al cuidado de nuestros mayores, además de con la apertura de este centro, con un amplio programa de actividades de envejecimiento activo en ambas zonas de la localidad y la puesta en marcha del SEPAP-Mejórate, además de la ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio".

Un lugar para estar, cuidarse y sentirse acompañado

El nuevo Centro de Día Municipal, el segundo del municipio, nace como un recurso de cercanía, pensado para que las personas mayores puedan envejecer con dignidad, seguridad y acompañamiento, en un entorno accesible y adaptado a sus necesidades.

Las personas usuarias encontrarán atención profesional, actividades de estimulación, terapias, cuidados sanitarios, alimentación equilibrada y un espacio diseñado para promover su autonomía y bienestar.

El Centro de Día Municipal de Olías del Rey está ubicado en la propia localidad, lo que permite ofrecer un servicio de proximidad a las personas mayores en situación de dependencia. El centro está concebido como un espacio seguro, accesible y adaptado a las necesidades de sus usuarios y usuarias.

Entre los servicios que se prestarán se incluye transporte adaptado, facilitando así el acceso diario al centro, además de atención sanitaria y asistencial, terapias especializadas, programas de estimulación cognitiva y un completo calendario de actividades de envejecimiento activo, orientadas a mantener la autonomía personal y fomentar el bienestar físico y emocional.

El Centro de Día Municipal abre de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas, ofreciendo una atención integral durante la jornada diurna y contribuyendo a la conciliación de las familias cuidadoras. Por ello, Olías del Rey refuerza su red de servicios sociales con un nuevo recurso esencial para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y apoyar a sus familias.

Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el proceso de inscripción pueden dirigirse al Ayuntamiento de Olías del Rey, a través del teléfono 925 49 07 04 o 626 50 32 78, así como del correo electrónico serviciossociales@aytoolias.es.