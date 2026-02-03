Abre en un centro comercial de Toledo una tienda de ropa para adolescentes de una conocida marca española

La línea juvenil de Mango, Mango Teen, aterriza en Toledo con una nueva tienda en la primera planta del centro comercial Luz del Tajo. Tras renovar y ampliar hace unos meses su tienda principal en el epicentro de las compras de la capital regional, ahora de más de 700 metros cuadrados, la multinacional de moda española ofrece esta colección de moda fresca y actual pensada para adolescentes.

Lanzada en 2021, Mango Teen se dirige a un público de entre 11 y 18 años. Sus propuestas combinan prendas informales y versátiles ideales para el día a día como camisetas o sudaderas con prendas de ocio y ocasiones especiales como accesorios o calzado de símil cuero.

El segundo mayor grupo de distribución de moda nacional, después de Inditex, busca con este nuevo local apostar por una experiencia de compra moderna y cercana.

Exterior de la nueva tienda Mango Teen en Luz del Tajo.

El diseño del espacio 'Teen' está desarrollado por el estudio Masquespacio y está pensado para atraer visualmente al público joven con numeroros rincones diseñados para crear contenido en redes sociales y hacerse fotos.

En cuanto a tallas, la línea juvenil de Mango abarca desde las equivalentes a 11-12 años hasta las de adolescente tardío, todo ello adaptándose a los diferentes tipos de cuerpo. El rango de precios es relativamente asequible, podrás encontrar sudaderas o camisetas en torno a los 15-20 euros y vaqueros o vestidos entre los 25 y 50 euros.

Esta apertura refuerza la presencia de Mango en la provincia de Toledo donde ya cuenta con cuatro tiendas físicas: dos en Luz del Tajo, otra en el Parque Comercial Abadía que cuenta con sección de Mango Man y una tercera en el centro comercial Los Alfares en Talavera de la Reina.

Interior de la tienda Mango Teen en Luz del Tajo.

Por otro lado, Luz del Tajo ha lanzado un sorteo especial de San Valentín en sus redes sociales. Los participantes podrán ganar una tarjeta regalo de 100 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial toledano.

Simplemente, los usuarios deben seguir a la cuenta oficial de Luz de Tajo, dar "me gusta" a la publicación del sorteo, comentar cuál es su tienda favorita y mencionar a la persona con la que compartirían el premio.