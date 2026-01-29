El 'VI Festival del Son' refuerza la apuesta de Toledo en su camino a la Capitalidad Europea de la Cultura

Presentación del 'VI Festival del Son' que se celebrará en Toledo. Ayuntamiento de Toledo

El Palacio de Congresos de Toledo acogerá el próximo 7 de febrero, a las 19:30 horas, el 'VI Festival del Son', una cita musical ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad y que refuerza la candidatura de Toledo para convertirse en Capital Europea de la Cultura.

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha presentado este miércoles el festival junto al presidente del grupo organizador, Candela y Son, Roberto López.

Durante su intervención, Pérez ha destacado que este evento se ha convertido en un referente cultural "por su calidad, participación y caracter festivo", además de contar con una "excelente acogida por parte del público toledano".

En este sentido, la edil ha subrayado que Candela y Son es "un grupo muy querido en Toledo", que colabora activamente en la vida cultural de la ciudad y cuyos conciertos se caracterizan por transmitir "alegría y positividad" al público asistente.

Carácter regional

Asimismo, ha señalado que iniciativas culturales consolidadas como este festival contribuyen de manera directa a fortalecer la candidatura de Toledo a la Capitalidad Europea de la Cultura.

El festival, impulsado por el grupo Candela y Son, contará en esta sexta edición con la participación del grupo invitado 'La Trova del Llano', procedente de Albacete, ampliando así el carácter regional del evento.

Por su parte, Roberto López ha explicado que los integrantes de Candela y Son llevan desde 2008 disfrutando de la música y que su objetivo es "cantar, hacer reír y transmitir diversión", ayudando al público a desconectar de sus problemas durante el concierto. Además, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Toledo a esta cita cultural.

Las entradas para el VI Festival del Son ya están a la venta a través de la web www.giglon.com, con un precio de 12 euros.