San Clemente y Melque, entre los ejes del presupuesto cultural 2026 de la Diputación de Toledo

El área de Cultura de la Diputación de Toledo afronta el 2026 con un presupuesto destinado a "actividades, colaboraciones y acciones de difusión que proyecten la identidad cultural de la provincia y fomenten la participación ciudadana", entre los que destacan proyectos vinculados a la capitalidad cultural de la capital provincial o inversiones en San Clemente y Melque.

Así lo destaca el diputado responsable del Área, Tomás Arribas, quien ha subrayado que el objetivo es “seguir acercando la cultura a todos los rincones de la provincia con una programación estable, accesible y de calidad”.

Según ha recogido la Diputación en una nota de prensa, uno de los ejes estratégicos del próximo año será la implicación directa del Área de Cultura en los proyectos vinculados al compromiso institucional de la Diputación con la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031.

También ha destacado las subvenciones a ayuntamientos para el convenio de limpieza de centros educativos, la convocatoria de Promoción Cultural, la financiación de visitas culturales y talleres didácticos, así como la continuidad de convenios culturales con ayuntamientos y asociaciones culturales, asociaciones musicales, talleres didácticos y la mejora de la comunicación y difusión públicas.

Se dará continuidad a los convenios culturales con los ayuntamientos de mayor población, como Toledo, Talavera, Illescas y Seseña.

También se mantienen los convenios de extensión universitaria con la UNED en Illescas, Torrijos, Quintanar y Mora, por un montante global de tres millones ochocientos treinta mil euros. Cabe destacar el incremento de la cuantía destinada a la convocatoria para bandas y asociaciones musicales, por tercer año consecutivo.

San Clemente y el conjunto monumental de Santa María de Melque seguirán avanzando como polos culturales y patrimoniales de referencia. El próximo año se acometerán mejoras en los espacios expositivos, con la creación de una nueva sala de exposiciones en Melque que triplicará el espacio de la actual, además de actuaciones en iluminación, conservación y adecuación de espacios.

Se refuerzan, además, las líneas de investigación y puesta en valor del patrimonio en colaboración con el CSIC, junto a nuevas intervenciones en yacimientos arqueológicos y en la restauración de bienes muebles de excepcional valor.

En paralelo, se refuerza la profesionalización de la gestión de la comunicación digital del Centro Cultural San Clemente y del conjunto de Santa María de Melque, así como la actualización de la web de Promoción Cultural, que incorpora una Agenda Cultural de toda la provincia.

Estas herramientas permitirán ampliar la llegada de la oferta cultural a más públicos y fortalecerá la participación en iniciativas como el “Mes de la Provincia”, “Los Patios del Corpus” o los distintos ciclos de música, arte y divulgación que continuarán en 2026.

La actividad en ambos centros se verá reforzada con la continuidad de ciclos como “Enclave Melque”, jornadas artístico-divulgativas y acciones formativas que responden al creciente interés del público.

A ello se suma, como gran novedad, la presentación en 2026 de un Plan Editorial renovado, con nuevas cabeceras y líneas de publicación, que permitirá recuperar la edición de obras tras años de inactividad.