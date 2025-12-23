Primera petición de Velázquez a la ministra Tolón tras acusarla de "mano negra": que financie el pabellón multiusos de Toledo

Imagen de archivo de la toma de posesión de Carlos Velázquez como alcalde de Toledo en junio de 2023, tras suceder a Milagros Tolón. Javier Longobardo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha remitido una carta formal a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de Pedro Sánchez y exalcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, para solicitar su colaboración en la construcción del pabellón multiusos de la ciudad.

El movimiento se produce cuatro días después de que el Ministerio de Hacienda ratificara la exclusión definitiva de la capital regional de los fondos europeos EDIL, una resolución que el consistorio toledano ha anunciado que recurrirá ante la justicia y el día después del nombramiento ministerial de Tolón, ocurrido este lunes.

La relación entre ambas administraciones atraviesa un periodo de tensión evidente. Velázquez ha señalado públicamente la existencia de una "mano negra" en el proceso administrativo que ha dejado a Toledo sin acceso a 20 millones de euros de fondos europeos.

Hasta su reciente nombramiento como ministra, Milagros Tolón ejercía como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y, anteriormente, ocupó la alcaldía de la capital, factor que Velázquez ha subrayado en su misiva para reclamar su implicación directa en los proyectos pendientes de la ciudad.

Tras el rechazo de los fondos EDIL, que debían sufragar gran parte de la obra antes mencionada, el primer edil del PP propone una alternativa de financiación compartida basada en el modelo aplicado en Guadalajara.

La fórmula sugerida por Velázquez se centra en un acuerdo a tres bandas entre el Consejo Superior de Deportes (dependiente del Ministerio de Tolón), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el propio Ayuntamiento de Toledo con un reparto de costes del 33 % para cada administración.

El regidor dice disponer ya del anteproyecto y la memoria económica para iniciar los trámites de forma inmediata, indicando que se lo enviará a la ministra para que contemple esta posibilidad.

En el texto de la carta, Velázquez incide en que Toledo es una de las pocas capitales de provincia que carece de una instalación deportiva de estas características, lo que, a su juicio, supone una "desventaja" para el desarrollo del deporte base y la actividad de los clubes locales.