El efecto Milagros Tolón revitaliza al PSOE de Toledo, que se lanza a la "reconquista" de la Alcaldía en 2027

El PSOE de Toledo ha cerrado el año 2025 con un mensaje de unidad y una ofensiva política clara contra la gestión del actual equipo de Gobierno municipal liderado por Carlos Velázquez. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha comparecido en un desayuno informativo arropada por la mayoría de sus concejales para analizar el escenario político tras el ascenso de Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, al Consejo de Ministros como responsable de Educación.

De la Cruz ha sido tajante al valorar el peso de la exalcaldesa en el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que "la ciudad de Toledo está de enhorabuena porque con el nombramiento de Milagros Tolón esta tierra se ve reforzada", subrayando además que su presencia en Madrid será estratégica para desbloquear proyectos de infraestructuras pendientes.

En un equilibrio medido entre las distintas sensibilidades del partido, la portavoz ha evitado alimentar el debate sobre las discrepancias entre la nueva ministra y el presidente regional, Emiliano García-Page. De la Cruz ha defendido que el PSOE cuenta con un "excelente presidente en Castilla-La Mancha" y que el objetivo común es el bienestar de los ciudadanos por encima de las cuotas de poder.

En este sentido, ha proyectado una imagen de cohesión interna necesaria para afrontar el ciclo electoral de 2027, afirmando que el grupo está centrado en una labor de oposición propositiva para "recuperar la Alcaldía para un gobierno socialista, que es cuando a la ciudad de Toledo le va mejor".

La crítica más feroz de la portavoz se ha centrado en la gestión económica del alcalde Carlos Velázquez, a quien acusa de haber dilapidado el capital financiero conseguido en la anterior legislatura. Noelia de la Cruz ha denunciado la pérdida de 20 millones de euros en fondos europeos debido a la falta de rigor del actual Ejecutivo, contraponiéndolo a los 30 millones de euros en fondos Next Generation captados bajo el mandato de Tolón.

"Venimos de una herencia socialista que quiero poner en valor una vez más; esos 30 millones permitieron la remodelación del Mercado de Abastos o la recuperación del pabellón de la Escuela de Gimnasia", ha recordado la portavoz, quien teme que el alcalde siga "hipotecando el futuro de la ciudad" mediante créditos bancarios para financiar lo que define como "ocurrencias y anuncios vacíos".

En cuanto a la movilidad y el urbanismo, De la Cruz ha cargado contra el proyecto de vial entre el Polígono industrial y Azucaica, advirtiendo que los planes del Gobierno del PP y Vox convertirán la zona en una "ratonera". Para la portavoz, la solución real para el barrio más poblado de Toledo pasa por infraestructuras de calado como el Puente de la 40 y la Ronda Sureste, y no por "poner semáforos en una zona donde los tráileres de gran tonelaje tienen que maniobrar diariamente".

Asimismo, ha instado al alcalde a sacar definitivamente del cajón el Plan de Ordenación Municipal (POM), exigiendo que el año 2026 sea el de la presentación de los documentos estratégicos para la evaluación ambiental.

Todas las posibilidades abiertas

Finalmente, la portavoz ha dejado la puerta abierta a su propia candidatura para 2027, aunque delegando la decisión en los tiempos del partido. Noelia de la Cruz ha asegurado sentirse muy satisfecha con la labor de fiscalización realizada desde 2023 y ha prometido reforzar la presencia del PSOE en la calle, con los sindicatos y el tejido empresarial.

"El Partido Socialista será capaz de elegir al candidato o candidata que más se parezca a la ciudad de Toledo; seré yo o cualquier otro compañero, lo importante son las siglas", ha concluido, reafirmando que el grupo municipal llegará a las próximas elecciones con un proyecto fuerte y renovado tras un 2026 que estará marcado por la Capitalidad Europea de la Cultura y la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio.