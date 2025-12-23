El colegio de Toledo donde estudió Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: el más antiguo de España y religioso

El nombramiento de la toledana Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto el foco en uno de los centros educativos con más historia de España. Allí estudió quien ahora asume la cartera responsable del sistema educativo nacional: el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo.

Fundado entre los años 522 y 531, hace ya 1.500 años, el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes es el más antiguo de España. Se trata de un centro religioso y actualmente concertado, y también de uno de los colegios más prestigiosos de la capital castellanomanchega.

Una institución con más de 15 siglos de historia que ha formado a generaciones de toledanos y que ahora vuelve a la actualidad por el hecho de que una de sus antiguas alumnas se haya convertido en la primera ministra toledana de la historia.

Poco después de conocerse la designación de Tolón, el propio colegio ha querido felicitar públicamente a la nueva ministra. "Desde el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a Milagros Tolón con motivo de su nombramiento como ministra de Educación", ha publicado el centro en sus redes sociales.

El colegio subraya que "supone un orgullo que una antigua alumna y madre de alumnos asuma un cargo de tal relevancia" y destaca sobre Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, que "su trayectoria personal y profesional refleja un compromiso profundo con la educación y los valores que siempre promovemos en nuestra comunidad educativa".

Desde la institución celebran además el nuevo reto que asume Tolón "convencidos de que su experiencia y conocimiento contribuirán decisivamente al fortalecimiento del sistema educativo, pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad".

El mensaje concluye con un deseo explícito: "Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y, como siempre, quedamos a tu disposición para colaborar en todo aquello que contribuya a una educación de calidad basada en el esfuerzo, la igualdad y la excelencia".

Alrededor de 1.500 alumnos

En la actualidad, el Colegio Nuestra Señora de los Infantes se ubica en la avenida de Europa de Toledo y cuenta con unas cuidadas instalaciones. Entre ellas destacan 51 aulas, taller de tecnología, pabellón multideportivo, dos pistas deportivas exteriores, tres patios de arena, auditorio, sala multiusos, comedor escolar, biblioteca o parking privado, entre otras.

La oferta educativa abarca desde educación infantil hasta bachillerato. Con alrededor de 1.500 alumnos, es uno de los centros educativos más grandes de la capital toledana.

Entrada principal del Colegio Infantes de Toledo. Javier Longobardo

El colegio mantiene desde su fundación un proyecto educativo centrado en la formación integral del alumnado. Su objetivo, según recoge en su propia web, es que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades a nivel intelectual, físico, artístico y emocional.

El centro apuesta por una atención personalizada, una acción tutorial continua y una metodología pedagógica en permanente actualización, integrando innovación y creatividad en un contexto educativo basado en la formación humana y cristiana.

Este modelo le ha permitido formar parte durante varios años consecutivos del ranking de los 100 mejores colegios de España, un reconocimiento que el propio centro atribuye al trabajo de un profesorado "altamente cualificado y motivado" y comprometido con la transmisión de los valores del colegio.

Pese a haberse formado en un centro religioso y concertado, Milagros Tolón siempre ha sido una firme defensora de la calidad de la educación pública. Este lunes, en su toma de posesión como ministra, ha reafirmado su compromiso de "garantizar la igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva libre y de calidad".

Tolón (Toledo, 1968) conoce además la educación desde dentro del aula. Antes de dedicarse a la política ejerció como profesora de Geografía e Historia en un centro de educación de adultos de la capital de Castilla-La Mancha.

Durante su toma de posesión recordó de forma emocionada cómo las mujeres analfabetas con las que trabajó se empoderaban cuando aprendían a leer y a escribir, una experiencia que marcó su visión de la educación como herramienta de transformación social.

"Toledana por los cuatro costados"

Tolón, que se define como "toledana por los cuatro costados" en sus perfiles de redes sociales, se convirtió en 2015 en la primera alcaldesa de Toledo, cargo que mantuvo hasta las elecciones municipales de mayo de 2023. Hasta el momento ocupaba el cargo de delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Leal a Pedro Sánchez dentro del partido y amiga personal del presidente, se autodefine como progresista y feminista, pero también católica practicante. De hecho, en su despacho personal conserva una fotografía de su emotivo encuentro con el papa Francisco en 2021.

Milagros Tolón en la procesión del Corpus de Toledo en 2024. Javier Longobardo

Además, mantiene una vinculación muy fuerte con el Corpus Christi de Toledo y las cofradías. Lleva más de tres décadas desfilando en procesión por una promesa que hizo a su madre.