Rodrigo, el lotero que ha repartido 10 décimos de un cuarto del Sorteo de Navidad en Toledo: "Estamos muy felices"

Rodrigo y Carlos, los hermanos que regentan la administración de la calle Comercio, en Toledo, han descorchado el champán para celebrar el premio junto a trabajadores y amigos. Javier Longobardo

Los hermanos Rodrigo y Carlos Gómez Esteban han descorchado el champán en la calle Comercio de Toledo a las diez de la mañana. Celebraban la venta de diez décimos del 78.477, un cuarto premio que salía del bombo en el Teatro Real de Madrid a las 9:53 horas.

"Estamos felices", ha explicado Rodrigo a los medios congregados a las puertas de la administración. "No ha sido fácil llegar hasta aquí; lo hemos pasado mal y nos emociona mucho porque llevamos la alegría a la gente", señalaba con lágrimas en los ojos junto a su hermano Carlos.

Ambos han brindado con las trabajadoras del establecimiento, quienes repartían gorros de Papá Noel entre los curiosos atraídos por el jolgorio. Uno de ellos era Luis, familiar de uno de los agraciados: "Le he dado yo la noticia y se ha llevado una gran sorpresa", explicaba en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Cada décimo ha sido premiado con 20.000 euros, un "pellizco" que aliviará el bolsillo de los afortunados en estas fiestas. "Y sin impuestos", bromeaba Rodrigo. Los hermanos Gómez Esteban abrieron en 2011 la administración 'La Caprichosa', la vía más emblemática del corazón de la ciudad, y encadenan ya siete años consecutivos repartiendo premios.

Es una tradición familiar: sus abuelos y sus padres también dedicaron su vida a repartir suerte e ilusión y ellos fueron los primeros en repartir el Gordo en 2023 en la capital regional. "Menuda alegría", recuerda Rodrigo.