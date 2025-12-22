El Ministerio de Cultura avanzará en enero el informe sobre la intervención en el Puente Viejo de Talavera

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha anunciado que el Ministerio de Cultura ha comunicado que en enero de 2026 se conocerá el informe definitivo de la propuesta de intervención en el Puente Viejo de la ciudad.

García-Barroso ha explicado en rueda de prensa que, en respuesta a una carta enviada por el alcalde, el Ministerio destaca que la empresa

Retineo, adjudicataria del proyecto, se ha comprometido a entregar el resultado final del estudio en enero. "Una vez que tengamos estos documentos podremos precisar o aproximar un calendario para la redacción del proyecto técnico necesario para las obras de reconstrucción", ha indicado el portavoz.

El Ministerio ha recordado que en junio de 2025 se realizó una inspección de la parte sumergida del puente por parte del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que permitió evaluar los cimientos y el lecho del río, zonas no visibles desde tierra.

Además, el Instituto de Patrimonio Cultural de España encargó un informe técnico sobre el estado estructural del puente, los estudios previos y la redacción del proyecto de intervención, que servirá como base para la reconstrucción respetando los criterios de conservación patrimonial.

Complejidad del proyecto

La envergadura del proyecto y la complejidad de la intervención requieren tiempos suficientes para garantizar la máxima calidad en todas las fases, desde el estudio y diseño hasta la ejecución de las obras.

En el ámbito local, García-Barroso también ha informado sobre la aprobación de diversos contratos y obras. Entre ellos se encuentra la adquisición y entrega de bancos y jardineras para el mobiliario urbano, la construcción de una nueva cubierta móvil en el polideportivo 'José Ángel de Jesús Encinas' y la reparación mediante soldadura plástica de contenedores de polietileno destinados a la recogida de residuos.

Asimismo, se ha avanzado en la musealización del Centro Isla de la Cerámica dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por los Fondos Next Generation-UE, así como en la aprobación de la ordenanza municipal reguladora del uso de vehículos de movilidad personal, principalmente patinetes, en vías urbanas de la ciudad.

El Ayuntamiento también ha dado luz verde a la licencia de obras y apertura de un supermercado DIA en la confluencia de la calle Barrionuevo con la calle San Francisco y ha aprobado la modificación del presupuesto de Navidad 2025 y Reyes 2026, aumentando la previsión de gastos de la Concejalía de Festejos en 4.000 euros.

En paralelo, se han ampliado los plazos de ejecución de obras de rehabilitación integral en la antigua Central Hidroeléctrica 'Virgen del Pilar' y del Centro Isla de la Cerámica hasta marzo de 2026, respondiendo a informes técnicos que requerían más tiempo para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Mejora de servicios

Finalmente, el portavoz ha anunciado la cesión en precario de un despacho en la planta baja del Centro Cívico y Cultural Jiménez de Gregorio a la Fundación TAGUS por dos años, así como la aprobación del sistema de libranzas para los taxistas de Talavera durante fines de semana y festivos en 2026, alterando matrículas pares e impares.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca combinar la conservación del patrimonio histórico con la mejora de servicios y equipamiento urbano, reforzando la actividad cultural, turística y social de la ciudad.