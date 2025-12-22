Lluvia de quintos premios, de 6.000 euros al décimo, en Castilla-La Mancha: la suerte cae en 6 localidades de la región

La suerte de la Lotería de Navidad ha madrugado este año en Castilla-La Mancha, dejando un rastro de alegría en forma de tres quintos premios. Seis localidades de la región han sido agraciadas con estos premios que, aunque modestos, están muy repartidos y suponen una inyección de felicidad de 6.000 euros al décimo.

El goteo ha comenzado con el número 23.112, el primer quinto premio en hacer aparición. La suerte ha viajado hasta la provincia de Ciudad Real, concretamente a la administración de la calle Santa Ana en Campo de Criptana, donde los propietarios ya estaban celebrando los primeros miles de euros de la jornada.

Poco después, la fortuna hacía parada con el número 60.649 en Cuenca capital, concretamente en la administración 'Loterías Cañas' de la calle General Gil de Albornoz. Una serie íntegra de este segundo quinto premio también se ha vendido en la emblemática administración 'Doña Lola', situada en el Casco Histórico toledano.

A las 11:06 horas ha salido el tercer quinto premio del día para la región: el 77.715. Este número ha dejado una doble huella en la provincia de Guadalajara. Por un lado, se ha repartido en la capital, en el negocio de la calle La Isabela número 14 donde se ha vendido una serie. Por otro, la alegría se ha desplazado en forma de dos décimos hasta el municipio de Brihuega, concretamente a la administración situada en el paseo María Cristina número 3.

El número 61.366 ha sido consignado en la administración número 6 de la ciudad de Albacete, emplazada en el número 3 de la calle Rosario y conocida como 'El molino de la suerte'. Ha sido el quinto de los ocho quintos premios que reparte el sorteo extraordinario de Navidad y se ha conocido a las 11:48 horas.