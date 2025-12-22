'Guri', el concejal de Festejos de Toledo que ha vendido el tercer premio del Sorteo de Navidad: "Lo sabía, tenía un pálpito"

José Vicente García-Toledo, conocido como 'Guri', celebra junto a su mujer Ana y su madre Manoli el premio en su estanco del barrio de Santa Bárbara. Javier Longobardo

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha hecho parada en el barrio de Santa Bárbara, en Toledo. La fortuna ha querido que José Vicente García-Toledano, conocido popularmente como 'Guri' y actual concejal de Festejos y Juventud, sea el encargado de repartir alegría desde su establecimiento, el Estanco Manoli. El local, que rinde homenaje a su madre y fundadora, selló el número 90.693, agraciado con el tercer premio.

La noticia sorprendió al edil en pleno ejercicio de sus funciones municipales. "Me ha pillado en la pista de hielo y me ha llamado Mamen, la delegada. He recibido la noticia con los brazos abiertos", explicaba un emocionado García-Toledano a su llegada al paseo de la Rosa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

A las puertas del negocio, el ambiente era de euforia total. Ataviados con camisetas serigrafiadas con el número premiado, 'Guri' y su mujer, Ana, brindaban con champán junto a sus empleados, Johnny, Ángela y Laura y su madre Manoli, ante la mirada curiosa de los viajeros que bajaban del AVE y el cariño de los vecinos del barrio.

La pareja, visiblemente conmovida, ha sellado el momento con un beso que celebraba tanto el premio como el éxito de su proyecto familiar. Para este punto de venta, situado en un lugar estratégico de la capital regional, el premio marca un antes y un después: es la primera vez en sus ocho años como administración de loterías que entregan un premio de estas características, 50.000 euros al décimo.

"Lo sabía, tenía un pálpito", comentaba el edil a su esposa en un momento de complicidad, palabras que ella misma repetía. Por su parte, Ana, a quien José Vicente define como "la mejor vendiendo lotería de todo Toledo", no podía ocultar sus nervios: "Estoy temblando de emoción. Cada día vendemos con la ilusión de dar el Gordo. No ha sido el primero, pero este tercer premio viene muy bien".

Victoria Gómez, delegada de Loterías y Apuestas del Estado, ha destacado la idoneidad de este establecimiento por su ubicación inmejorable. "Lo propusimos como un sitio estratégico por ser muy buenos vendedores y estar fantásticamente montado", ha señalado a este periódico.

Para el concejal de Festejos, este hito supone el broche de oro a su época favorita del año. "A mí la Navidad me hace mucha ilusión, y representar la Navidad patrimonial más bonita del mundo es todavía mejor si se acompaña con premios económicos y esta alegría", ha afirmado 'Guri', convencido de que este es solo el inicio de una racha de fortuna. "Este es el primero de muchos que vamos a dar aquí", ha vaticino.

A falta de la ratificación oficial definitiva, todo indica que el Estanco Manoli ha vendido al menos un décimo del 90.693, dejando una semilla de esperanza para el próximo sorteo de El Niño. "Ojalá sea así", ha concluido el edil.