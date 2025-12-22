El Consejo Regional de Transparencia rechaza la denuncia por falsificación documental contra el exalcalde de Pepino

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ha inadmitido y archivado la denuncia presentada por supuestos delitos de falsificación documental y manipulación del registro municipal contra el ex alcalde de Pepino (Toledo), Inocencio Gil Resino, que fue cesado tras una moción de censura.

Así ha informado el Partido Popular en un comunicado en el que explica que, aunque el Consejo Regional de Transparencia "no entra al fondo del asunto sobre estas concretas cuestiones atribuidas a la secretaria municipal, al ser asuntos pertenecientes a otra jurisdicción, sí rechaza de forma expresa la pretensión de acceder de manera directa e indiscriminada a los sistemas informáticos municipales".

El PP ha expresado que el decreto del Consejo recuerda "algo elemental que algunos parecen olvidar interesadamente: el derecho de acceso a la información pública no está por encima de la ley, debe respetar la protección de datos, la seguridad informática y la correcta custodia de la documentación pública".

"Es un varapalo contundente a quienes intentaron sembrar dudas y sospechas infundadas sobre la gestión del anterior alcalde de Pepino. El Ayuntamiento solo está obligado a facilitar copias o informes concretos, nunca contraseñas ni accesos generales a sus sistemas", ha informado.

Moción

Asimismo, ha informado que los concejales "justificaron en sucesivos comunicados la necesidad de interponer la misma por la falta de transparencia del regidor para evidenciar presuntas irregularidades, cuestión que ahora se ha demostrado absolutamente falsa".

"La resolución desmonta la estrategia de mentiras y manipulación llevada a cabo para justificar un cambio de regidor que nunca debía de haberse producido y que solo buscaba dañar la imagen y el honor de quienes han ejercido sus responsabilidades con rigor y legalidad", han lamentado.

Por su parte, Inocencio Gil ha agradecido públicamente el apoyo recibido y ha reafirmado su compromiso con "la transparencia, el buen gobierno y el respeto escrupuloso a la legalidad".

"Estos valores han sido avalados por el máximo órgano regional en materia de transparencia. La verdad es una cuestión que termina imponiéndose", ha asegurado el exregidor.