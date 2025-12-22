El alcalde de Toledo felicita la Navidad con un mensaje de "esperanza": "Los mejores deseos a quienes lo están pasando mal"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha enviado un mensaje de felicitación de Navidad a los vecinos de la capital castellanomanchega a través de un vídeo en el que ha expresado que es "tiempo para compartir, para el encuentro y también para el reencuentro personal, pero sobre todo es tiempo de esperanza".

El regidor ha recordado que ese mensaje de esperanza tiene su origen en "el niño que nació en Belén hace más de 2.000 años, un mensaje que no entiende de límites ni físicos ni temporales".

Por ello, ha querido que llegue de forma especial "a quienes atraviesan momentos difíciles". "Quiero acordarme de todos los toledanos que lo están pasando mal por motivos de salud, económicos, laborales o familiares. Para ellos, nuestros mejores deseos y toda la esperanza del mundo", ha afirmado.

✨ Esta #Navidad quiero desearos, de corazón, paz, esperanza y tiempo para compartir. Pensando especialmente en quienes atraviesan momentos difíciles, a ellos les envío todo mi cariño y mis mejores deseos.



Ha sido un año muy especial para #Toledo y el que viene también lo será,… pic.twitter.com/LSs7HFTcIr — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) December 22, 2025

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para quienes trabajan estas fechas para garantizar el bienestar de los demás, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y Protección Civil, que "estarán en las calles ayudándonos y sirviéndonos como siempre".

También a los profesionales sanitarios, "a los que siempre hay que apoyar", y a los comerciantes, hosteleros y todos los que trabajan en establecimientos públicos de la ciudad.

Un 2025 "muy especial"

El alcalde ha aprovechado su mensaje para hacer un balance del año que acaba. Un 2025 que "ha sido muy especial para Toledo al celebrarse la Ciudad Europea del Deporte", siendo el primer año en el que muchas personas que nunca habían tenido contacto con la actividad física y deportiva "lo han hecho por primera vez".

Asimismo, ha recordado que la Catedral Primada celebrará su 800 aniversario de la colocación de su primera piedra, el Teatro de Rojas conmemorará su 450 aniversario y la ciudad celebrará el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

"Nos espera un 2026 repleto de actividades a disposición de todos los toledanos", ha explicado.

Por último, ha trasladado sus mejores deseos para el año que viene y ha deseado a todos los ciudadanos una "muy Feliz Navidad".