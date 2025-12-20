Aparece en Toledo una de las alcantarillas de Stranger Things que sortea un viaje a Londres: esta es su ubicación

Una de las 41 tapas de alcantarillas tematizas de Stranger Things que Movistar está instalando por toda España ha aparecido en otra ciudad de Castilla-La Mancha. Después de cautivar a los fans de la serie en la plaza Mayor de Albacete, ahora se ha descubierto otro ejemplar en la ciudad de Toledo.

En un video compartido por 'Pasearte Toledo' aseguran que se encuentra en la avenida de Barber, "junto al semáforo del Edificio Colón". En el filme se puede observar con detalle esta alcantarilla en la ciudad de las tres culturas que luce la silueta del Demogorgon, depredador icónico caracterizado por su cabeza de "flor", y los protagonistas en bicicleta (Once, Dustin, Mike, Will y Lucas).

Se trata de una tapa con un diseño exclusivo inspirado en el Mundo del Revés que da acceso a un sorteo de un viaje a Londres con entradas para el musical oficial de la serie que celebra su quinta y última temporada.

La mecánica para participar en el sorteo es sencilla:

Seguir en redes sociales a las cuentas oficiales de Movistar y Espaciomovistar. Publicar una foto en tu muro de Instagram con una de estas alcantarillas especiales o en la experiencia "Stranger Things: De Madrid al Upside Down" en el edificio Telefónica. Emplear el hashtag #StrangerThings5EnMovistar y mencionar a Movistar en la descripción de la publicación.

Esta iniciativa busca detener a los viandantes por un momento y sientan que la ficción del 'Upside Down' se ha escapado de la pantalla para colarse bajo sus pies. Entre las ciudades donde ya se han detectado tapas de Stranger Things figuran Valladolid, Murcia, Zaragoza, Albacete, Bilbao, Sevilla, Málaga, Oviedo y Logroño, además de Toledo.

En estos diez años, el filme de los hermanos Duffer coproducido y distribuida por Netflix se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos televisivos del siglo XXI. El último episodio de la quinta temporada se lanzará el próximo 31 de diciembre de 2025 y lucirá el gran desenlace del binomio entre Hawkins y el Mundo del Revés.