El PSOE pide a la Diputación de Toledo rectificar el servicio de comidas a domicilio: "Los pueblos no pueden asumirlo"

El PSOE de la provincia de Toledo a las puertas de la Diputación.

El PSOE de la provincia de Toledo ha vuelto a pedir este jueves al Gobierno de PP y Vox que "rectifique el nuevo modelo de gestión del Servicio de Comidas a Domicilio". Para el partido, se está trasladando a los ayuntamientos "una carga administrativa y de gestión que no pueden asumir".

"Afecta especialmente a los municipios de menor tamaño y pone en riesgo la continuidad de un servicio social esencial dirigido a personas mayores y en situación de especial vulnerabilidad", ha expresado la portavoz del grupo, Tita García Élez, durante una atención a medios a las puertas de la Diputación. Un encuentro en el que han participado alcaldes y concejales socialistas de varios pueblos de Toledo para visibilizar su "malestar".

García Élez denuncia que la Diputación está remitiendo "contestaciones genéricas que no aclaran cómo debe prestarse el servicio ni con qué medios, una situación que está desbordando a numerosos consistorios sin capacidad técnica ni administrativa suficiente".

La socialista ha cuestionado que la Diputación esté "empujando deliberadamente a que el servicio no funcione". "Tras contactar con más de 80 localidades, el 61% de los municipios ha reconocido que no podrá prestar el servicio a partir del 1 de enero con las condiciones impuestas, especialmente en zonas rurales donde ni siquiera existen empresas capaces de asumirlo", ha lamentado.

Por ello, ha abogado porque la Diputación "garantice" un modelo viable que asegure la igualdad entre municipios y la calidad de la atención a las personas usuarias, "muchas de ellas mayores y en situación de especial vulnerabilidad".

El modelo socialista "funcionaba"

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, también ha participado en el encuentro, recordando que el modelo impulsado por un gobierno socialista en la Diputación "funcionaba y prestaba servicio a 131 municipios de menos de 5.000 habitantes y a más de 700 personas.

"Trasladar la gestión a los ayuntamientos supone imponerles una burocracia inasumible, especialmente en una provincia donde más de un centenar de localidades tiene menos de 1.000 habitantes y más de cincuenta municipios cuentan con menos de 500 habitantes", ha criticado.

Asimismo, ha indicado que existen medios, personal y capacidad suficiente en la Diputación para seguir gestionando el servicio de forma directa.

Por ello, ha exigido a la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y al responsable del área, Daniel Arias, que rectifiquen porque "están haciendo daño a las personas vulnerables de la provincia".