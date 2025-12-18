El Gobierno central financiará con más de 1,7 millones de euros la rehabilitación de las murallas de Talavera de la Reina

El primer teniente de alcalde de Talavera de la Reina, David Moreno, junto al concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, en la zona de actuación.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una subvención de 1,76 millones de euros destinada a la recuperación del tramo de murallas entre El Charcón y El Salvador de Talavera de la Reina (Toledo) a cargo de la convocatoria de 2023 del 2% Cultural.

Esta ayuda se incluye en una resolución de 17 millones de euros destinada a la recuperación de 24 bienes y monumentos de Patrimonio Histórico en diez comunidades autónomas.

Desde el Ayuntamiento talaverano han confirmado que esta aportación supone el 70 % de la inversión total, presupuestada en 2,59 millones de euros y que se completará con una aportación municipal de 777.500 euros.

El primer teniente de alcalde, David Moreno ha recordado que estos fondos se solicitaron poco después de la entrada del actual equipo de Gobierno, concretamente el 13 de octubre de 2023 y su concesión supone “la primera vez que se logran fondos al 2% Cultural para invertir en la recuperación de nuestro patrimonio histórico y monumental de Talavera de la Reina”.

"Este apoyo del Ministerio es fundamental para llevar a cabo obras de gran inversión que permitan recuperar tramos de muralla y su restauración para ser visitables”, ha enfatizado.



Por su parte, el concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, ha subrayado que “con esta ayuda se va a poder financiar las obras de conexión de dos tramos de muralla que ya son visitables y con ello se recuperarán espacios públicos a ambos lados de la muralla”.

2% Cultural

Estas inversiones se suman a las 1.249 actuaciones ya financiadas a través de este programa, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana gestiona conjuntamente con los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura, así como a los 57 proyectos aprobados recientemente en la primera resolución parcial definitiva de esta misma convocatoria, lo que hace un total de 1.330 de intervenciones financiadas por el Programa 2% Cultural hasta la fecha.

En total, la Administración General del Estado ha invertido más de 756 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través del Programa de ayudas del 2% Cultural.