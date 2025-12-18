La alcaldesa de Villarrubia de Santiago recurrirá su condena de 9 años de inhabilitación pero no precisa si dejará el cargo

María Concepción Monzón, actual alcaldesa socialista de Villarrubia de Santiago (Toledo) ha anunciado que recurrirá la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que la condena a una pena de 9 años de inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público como autora de un delito de prevaricación administrativa. Monzón no ha desvelado si dejará el cargo al tiempo que el PSOE provincial le ha mostrado su respaldo.

El fallo, que recoge la petición punitiva del Ministerio Fiscal, se produce después de que la regidora se sentase en el banquillo el pasado mes de octubre junto a los otros siete concejales que formaban parte del equipo de Gobierno -ahora absueltos- por retirar de manera injustificada la licencia de venta ambulante a un comerciante del mercadillo municipal en marzo 2021.

El tribunal aduce que la decisión de la munícipe, que según defendió en sede judicial se debió a unos altercados protagonizados por el denunciante una semana antes, fue "objetivamente injusta" y no tuvo en cuenta "el procedimiento legalmente establecido".

Por ello, además de la condena inhabilitadora la obliga a pagar 3.487,60 euros al denunciante por los cinco sábados que no pudo ejercer su actividad laboral y 1.000 euros más por "afectar a su reputación profesional".

Tras conocerse esta decisión, Monzón ha emitido un comunicado en el que además de anunciar el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha defiende que tomó la decisión "conforme al interés general y al bienestar de mi pueblo".

"Mi actuación se produjo en un contexto extraordinario y tuvo como único objetivo proteger a la ciudadanía y garantizar el buen funcionamiento del municipio", ha agregado.

En este sentido, ha argumentado que "durante todo este proceso he colaborado con la Justicia con total transparencia, serenidad y responsabilidad, manteniendo en todo momento la tranquilidad de quien sabe que actuó guiada por el servicio público y el compromiso con Villarrubia de Santiago".

"Como alcaldesa, y como vecina de este municipio, seguiré defendiendo mi honorabilidad y mi forma de entender la política, basada en el trabajo honesto, la cercanía y la toma de decisiones pensando siempre en el interés general", ha señalado.

Apoyo del PSOE provincial

Monzón ha señalado su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales y al Estado de Derecho, un extremo que también comparte el PSOE de Toledo en otro comunicado donde traslada su confianza en la actuación de la alcaldesa, "convencidos de que no existió intención alguna de cometer irregularidad, sino de respetar la normativa vigente y actuar en todo momento por el bien del pueblo y del interés general".

"El PSOE de la provincia de Toledo considera que María Concepción Monzón ha ejercido su responsabilidad pública con honestidad, compromiso y vocación de servicio, y confía en su inocencia, motivo por el cual respalda la decisión de recurrir el fallo, en el ejercicio de un derecho plenamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico", argumentan.

Finalmente, la dirección provincial socialista reitera su confianza en que el recurso anunciado por Monzón "permita aclarar definitivamente los hechos y poner en valor una actuación que, insisten, estuvo guiada exclusivamente por el cumplimiento de la norma y la defensa del interés público".