Un turrón estilo Dubái de Toledo, entre los dos más saludables de su categoría según la OCU: cuesta 15 €

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 45 turrones (clásico, de chocolate negro, blanco, crujiente y estilo Dubái) que se comercializan en los principales supermercados de España. Apenas ocho de ellos aprueban en calidad y solo dos superan el aprobado general.

Uno de los dos aprobados es el turrón estilo Dubái elaborado por Delaviuda, empresa familiar de Sonseca (Toledo). Con una calificación global de 64 puntos sobre 100, el producto de la marca toledana se distingue por su buena calidad dentro de una categoría dominada por opciones más azucaradas y ultraprocesadas.

De este dulce de chocolate relleno de una crema de pistacho crujiente destacan su alto porcentaje de cacao, más del 30 %, una cifra muy superior a la media. Además, su receta contiene solo un aditivo. El aspecto negativo es el precio, 14,99 euros por 170 gramos (unos 76 euros el kilo) que lo sitúan entre los más caros de la comparativa.

Turrón estilo chocolate de Dubái de Delaviuda.

La OCU alerta que apenas 13 de esos 45 productos llevan más de un 30 % de cacao y que esa escasez se oculta con otras grasas más baratas como el aceite de girasol y una generosa cantidad de azúcares, a veces hasta del 45 % del peso total.

De ahí que las pruebas de cata revelen sabores demasiado dulces, falta de olor a chocolate, poca fundición en boca y una consistencia que se pega a los dientes. El análisis también muestra un uso habitual de aditivos emulsionantes como la lecitina (E322) o los agentes de textura como el E471 y E476, que alteran la flora intestinal.

El resultado son productos muy calóricos de unas 529 kcal por cada 100 gramos de media. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda moderar el consumo de estos turrones y optar, siempre que sea posible, por versiones de chocolate negro con mayor contenido en cacao.

Asimismo, recuerda que los turrones tradicionales de almendra (duros o blandos) mantienen un perfil nutricional más equilibrado. Los análisis completos se pueden consultar en la aplicación OCU Market.