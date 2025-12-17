Toledo usará la megafonía del Corpus para alertar sobre incidentes durante las aglomeraciones de Navidad

Los fines de semana numeroso público se reúne en el eje entre la plaza de Zocodover y el Ayuntamiento atraidos por las luces de Navidad. Venancio Martín

El Ayuntamiento de Toledo usará la megafonía de la procesión del Corpus Christi durante la Navidad para alertar sobre posibles incidentes ocurridos en el Casco Histórico de la ciudad por las aglomeraciones de público, ocurridas sobre todo los fines de semana por la atracción de la iluminación navideña. El sistema se empezará a aplicar desde este viernes si es técnicamente posible.

La vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha informado de que se trabaja en esta medida desde el lunes tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, cuya aplicación se enfocará en las calles más concurridas del circuito como Hombre de Palo, Cuatro Calles o Martín Gamero.

"Dada la aglomeración que estamos viendo todos los fines de semana, sobre todo en el Casco y en determinadas calles, si planteamos la hipótesis de que pueda suceder una especie de estampida o que una persona sufra un infarto, puse sobre la mesa algo que creo que puede ser novedoso, pero que nos puede servir, como es la megafonía", ha sostenido.

La concejala ha agradecido a la Catedral Primada la cesión de esa infraestructura tras la solicitud tramitada al Cabildo. "Nos cederán esa megafonía para que la podamos instalar donde la policía considere oportuno con el fin de llamar a la calma" ante emergencias o incidencias.

Cañizares ha explicado que los agentes ya han contactado con los electricistas del Ayuntamiento, que serán los operarios que tengan que instalar esta megafonía, por lo que el objetivo es empezar a usarla este fin de semana.

Un grupo de vecinos y comerciantes de la ciudad se concentra cada sábado en el Casco desde el encendido de la iluminación navideña, el pasado 21 de noviembre, para protestar contra la masificación del barrio y las molestias ocasionadas en la vida residencial.