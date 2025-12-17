María Toledo prepara un concierto "único e irrepetible" el próximo 28 de diciembre en Toledo a beneficio del cáncer

La cantante flamenca María Toledo ha anunciado que su concierto del próximo 28 de diciembre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo será "único e irrepetible" y contará con un invitado sorpresa "internacional y muy potente".

El evento se celebrará a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, destinando la recaudación a la investigación contra la enfermedad.

En rueda de prensa, la artista ha explicado que se trata del primer concierto íntegro que realiza en su ciudad natal y que será, según sus palabras "el concierto de mi vida. Me voy a entregar en mi tierra, es la primera y última vez que se hace algo así".

María Toledo también ha avanzado que compartirá escenario con su hermana Irene, interpretando juntas un tema navideño: "Es la primera vez que se va a subir al escenario conmigo y vamos a recrear la Navidad como la hemos vivido".

Espectáculo con sorpresas

El concierto contará además con la participación de la Asociación Down Toledo, la escuela 'Son de Amores' de Yuncos y un grupo de músicos considerados entre los mejores actuales.

La artista ha destacado que el invitado sorpresa fascinará al público por su fuerza en el escenario y su bagaje en el ámbito musical.

Elenco

Como homenaje al octavo centenario de la Catedral de Toledo, se proyectará en el escenario un cuadro del pintor Carlos Galván, integrando así un guiño cultural al espectáculo.

María Toledo ha insistido en la importancia de la causa: "Es fundamental aportar fondos para la investigación contra el cáncer, y poder hacerlo desde mi ciudad lo hace todavía más especial".