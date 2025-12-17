Luz del Tajo de Toledo sortea un iPhone 17 Pro valorado en 1.300 euros: así puedes participar

La magia de la Navidad llega este año al centro comercial Luz del Tajo de Toledo. Para celebrarlo, el espacio comercial ha lanzado un sorteo especial de un iPhone 17 Pro color plata de 256 'gigabytes' de memoria valorado en más de 1.300 euros.

Participar es muy sencillo. Solo es necesario seguir la cuenta oficial de Luz del Tajo en redes sociales, dar "me gusta" a la publicación del sorteo, comentar el post indicando cuál es tu tienda favorita y mencionar a la persona a la que también le gustaría ganar este exclusivo premio.

La promoción está abierta a mayores de edad residentes en España que dispongan de una cuenta real en Instagram. El período de participación permanecerá activo hasta el 28 de diciembre de 2025 a las 23:59 horas de la noche.

El ganador deberá recoger su iPhone 17 Pro personalmente en la Oficina de Gerencia de Luz del Tajo en horario de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. Cabe precisar que este premio no es transferible ni canjeable por dinero.

Desde el centro comercial toledano recuerdan que solo se contactará al ganador a través de sus canales oficiales de comunicación, con el fin de evitar posibles suplantaciones.