Cañizares defiende las manos limpias del grupo municipal de Vox en Toledo y niega cualquier traspaso de fondos al partido

Manos limpias y cuentas claras en el grupo municipal de Vox en Toledo. Así lo ha garantizado la vicealcaldesa y líder de la formación en la capital, Inés Cañizares, quien ha defendido rotundamente la transparencia en la gestión de las asignaciones municipales recibidas por su partido en la ciudad. "Si lo que quieren saber es si traspasamos dinero a fines ajenos a la ciudad o para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo haremos jamás", aseguró.

La concejala ha respondido así a la solicitud del PSOE de Castilla-La Mancha, que instó este miércoles a los alcaldes del PP a "pedir explicaciones e investigar" las cuentas de los grupos municipales de Vox allí donde forman gobierno, extendiendo esta petición también a los responsables 'populares' en las diputaciones.

Cañizares ha insistido en que los fondos se han destinado exclusivamente a asuntos locales y al funcionamiento del grupo municipal: "Ese dinero se queda y se invierte en Toledo", ha recalcado.

Pese a la firme defensa de su gestión, la edil ha mostrado incertidumbre sobre su futuro político, afirmando no tener ofertas sobre la mesa "ni de Vox ni de nadie". "Estoy cumpliendo mi compromiso electoral y agradecida por la oportunidad de trabajar por la ciudad", añadió.

Finalmente, ha garantizado que terminará la legislatura bajo las siglas de la formación de Santiago Abascal, aunque ha dejado la puerta abierta a lo que ocurra después. "A partir de ahí, todo es incierto. Siempre he estado a disposición del partido; si me proponen como candidata, decidiré. Si no, no habrá decisión que tomar", ha argumentado, sin entrar a valorar los rumores que la sitúan en la órbita del alcalde popular, Carlos Velázquez.