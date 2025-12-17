El Ayuntamiento de Toledo se querellará contra el PSOE municipal por las acusaciones sobre la Policía Local

Imagen difundida por el PSOE de coches mal aparcados tomada el domingo en la calle de los Concilios por la comida del PP de Toledo.

El Ayuntamiento de Toledo se querellará contra el Grupo Municipal Socialista a raíz de las acusaciones difundidas este martes por el principal partido de la oposición. El PSOE denunció en nota de prensa el supuesto uso de la Policía Local para no intervenir el pasado domingo durante la comida de Navidad del PP, evento en el que numerosos vehículos estacionaron en la calle Concilios, próxima al Hotel Beatriz. Al encuentro asistieron la vicesecretaria nacional del partido, Carmen Fúnez, y el líder del PP regional, Paco Núñez.

La vicealcaldesa y líder de Vox en Toledo, Inés Cañizares, ha adelantado la noticia este miércoles durante un desayuno navideño con los medios de comunicación, información que ha sido confirmada a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por fuentes municipales.

Cañizares ha calificado de "totalmente falso" que los agentes hayan recibido órdenes para incumplir la ley. La edil ha subrayado que ni el alcalde, Carlos Velázquez, ni ella misma han dado instrucción alguna para cometer irregularidades. Debido a la gravedad de estas afirmaciones, que considera "infundadas y sin pruebas", el equipo de Gobierno emprenderá acciones legales contra los socialistas.

El portavoz del Ejecutivo, el 'popular' Juanjo Alcalde, ha indicado que la querella se dirigirá a todos los concejales socialistas y que será "en sede judicial" donde tendrán que justificar sus denuncias y encontrarán toda la documentación requerida. "Es muy grave y tenemos que tomárnoslo en serio", ha afirmado el edil.

La controversia ha surgido tras una nota de prensa enviada por el PSOE bajo el titular: "El PSOE acusa al alcalde de utilizar la Policía Local a su antojo y pide explicaciones por lo ocurrido en la comida navideña del PP". En dicho comunicado, los socialistas interpelaron al alcalde para aclarar por qué la Policía Local no intervino para hacer cumplir la normativa de circulación en la calle Concilios.

También aportaron fotografías para denunciar que los asistentes "asaltaron las aceras y obstaculizaron pasos comunes y rotondas" y aseguraron que los vecinos llamaron reiteradamente y que, supuestamente, se les informó de que ningún agente intervendría por orden superior.

Inés Cañizares, como responsable de Seguridad Ciudadana, ha defendido el principio de presunción de inocencia y ha insistido en que debe ser el PSOE quien explique y demuestre sus acusaciones, en lugar de poner en entredicho la integridad de la Policía Local o del Gobierno municipal.