La Navidad de Illescas se enciende con decoración navideña creada por niños: dibujos convertidos en luz

El acto institucional de encendido de la iluminación navideña de Illescas tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, marcando el inicio oficial de las fiestas con una de las principales novedades de este año: una decoración diseñada por niños y niñas de los centros educativos del municipio.

Por primera vez, a los adornos habituales que decoran calles y espacios públicos se han sumado ornamentos creados a partir de dibujos infantiles, una iniciativa que pone en valor la creatividad de la infancia, su particular mirada sobre la Navidad y la importancia de la participación ciudadana desde edades tempranas.

La Concejalía de Festejos, en colaboración con la Concejalía de Juventud, Infancia y Familia, trasladó la propuesta al grupo de participación infantil y adolescente, que ha participado activamente en el desarrollo de este proyecto.

En total, se han instalado ocho figuras luminosas, una por cada colegio de Illescas, basadas en dibujos con motivos navideños.

Entre las creaciones pueden verse Reyes Magos, muñecos de nieve o galletas, que ya forman parte del alumbrado especial de estas fiestas en la calle Puerta del Sol.

Estas figuras no solo contribuyen a embellecer el municipio, sino que también reconocen a los niños y niñas como parte esencial de la vida cultural local.

El proyecto se enmarca en el trabajo que Illescas desarrolla como Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción otorgada por UNICEF que respalda las políticas municipales de protección, participación y escucha activa de la infancia.

En este contexto, destaca el papel del Consejo de Participación Infantil y Adolescente, órgano que canaliza la voz de los más jóvenes en decisiones municipales relevantes.