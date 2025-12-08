Mocca, el catering de Talavera de la Reina que organiza eventos a medida con cocina artesana y en vivo

En Talavera de la Reina hay un nombre que destaca cuando se habla de eventos cuidados, gastronomía honesta y trato cercano: 'Mocca Catering'.

Una empresa que ha sabido diferenciarse gracias a su cocina en vivo, a su apuesta por la tradición y, sobre todo, a la filosofía de servicio que impulsa su fundador, Valentín Moreno, junto a su mujer Lola Cases, pieza clave en esta historia familiar.

Valentín comenzó su andadura en 1994 en Lanzarote, en dos grandes hoteles del grupo Beatriz donde gestionó compras, RRHH y restauración.

Desde entonces, su carrera ha evolucionado en dirección ascendente, gestionando complejos hosteleros en Talavera, creó su propio departamento de catering en uno de ellos y, finalmente, tras los vaivenes económicos y las crisis del sector, tomó una decisión definitiva.

Reinvención

"Por circunstancias de la vida, decidí montar una empresa aparte, además de la que ya existía. Esa decisión fue el verdadero inicio de Mocca", explica Valentín.

Desde 2006, esta marca —cuyo nombre proviene de Moreno Cases, los apellidos de la pareja— funciona de manera independiente y se ha posicionado como uno de los catering de referencia por su trato personalizado.

Aunque Valentín es la cara visible hacia los clientes, la empresa es claramente cosa de dos. Él mismo lo explica: "Yo me encargo de la logística, los clientes, el personal... y mi mujer lleva toda la parte financiera, fiscal, redes, decoración... no es poco tampoco".

En sus redes sociales, se muestra su trabajo diario, montajes reales y cocina en directo, y es también un canal por el que nuevos clientes llegan a interesarse por sus servicios.

Si algo tiene claro Valentín es que su cliente no es uno cualquiera. Es un cliente que busca diferencia, identidad y un evento hecho a medida.

"El cliente de catering es especial porque quiere algo muy personalizado."

Por ese motivo, Mocca trabaja con un nivel de personalización que pocas empresas del sector pueden ofrecer. Valentín visita personalmente cada espacio, estudia accesos, logística y montaje; nada se deja al azar.

Pilares fundamentales

La fe es una columna vertebral del proyecto y de la vida de sus precursores."Siempre tenemos presente a Dios y a Nuestra Madre la Virgen, que son nuestra ayuda indispensable", afirma visiblemente orgulloso.

Valentín y Lola en Fátima.

Mocca cuenta con un plantel de profesionales estables, formados y con una amplia trayectoria en el sector. Para Valentín, su fundador, el valor del equipo es sencillamente incalculable.

"Son quienes sostienen la calidad del servicio, la calidez del trato y la seguridad de que cada evento salga perfecto", explica presumiendo de la plantilla que lo rodea y ayuda diariamente.

"Pequeño espectáculo gastronómico que sorprende y conquista a los invitados"

Otra de las piedras angulares del negocio es la calidad de los productos que utilizan para las elaboraciones. No trabajan con precocinados ni productos industriales, los mejores resultados se encuentran en una buena materia prima.

Por último, su gran seña de identidad es su espectacular cocina en directo. El equipo traslada maquinaria, chefs, camareros y todo lo necesario para cocinar in situ, garantizando frescura, sabor y una experiencia culinaria inolvidable. Más que un servicio, es un pequeño espectáculo gastronómico que sorprende

Tradición y vanguardia

Aunque Mocca domina técnicas modernas —espumas, presentaciones de autor, propuestas especiales para catas— su base siempre es la cocina tradicional.

"La gente quiere comer bien y comida con una larga elaboración que ellos mismos con las prisas diarias no pueden hacer. Triunfan las croquetas caseras de siempre, las carrilleras hechas con tiempo o una ensalada de marisco como la de antes".

Su cocina aúna gusto, estética y honestidad. Lo importante no es solo que el plato sea bonito, sino que evoque a algún momento especial al comensal.

Nueva forma de celebrar

'Mocca Catering' trabaja con todo tipo de celebraciones como son bodas, comuniones, cumpleaños, eventos... Pero como explica Valentín, el catering ha cobrado más importancia aún después de la pandemia ya que "la gente lo celebra absolutamente todo".

Por lo tanto, Valentín está "disponible las 24 horas del día" para que los clientes puedan contactar con él ya sea por teléfono, correo electrónico o a través de sus redes sociales. "Con una simple búsqueda en internet pueden encontrarnos", explica.

Puede consultar toda persona interesada la información y los eventos que realizan a través de su página de Facebook o Instagram (@cateringmocca), que poseen el nombre del negocio, en el teléfono fijo 925 80 76 00 o escribir a su correo electrónico: administracion@grupomocca.es

Años de experiencia, una empresa familiar sólida, un equipo profesional y una filosofía basada en el trato humano y la cocina real. Eso es Mocca Catering: una empresa que transforma cada evento en un momento inolvidable.