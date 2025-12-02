Page erige a María Pacheco como símbolo de Castilla-La Mancha: "Hoy conmemoramos la lucha contra los privilegios"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido la inauguración de la escultura dedicada a la heroína comunera María Pacheco en Toledo, una obra del escultor Julio Marín de Vidales que se alza en la confluencia de las calles Carlos V y Horno de los Bizcochos. El acto, que ha contado con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, se ha erigido como un nuevo hito en el reconocimiento a la historia de la región.

Page ha destacado que la escultura de María Pacheco, que se suma a la ya existente de su marido, Juan de Padilla, instalada en 2015 en la plaza del mismo nombre, es una forma de "reivindicarnos a nosotros mismos" como comunidad. "Castilla-La Mancha ve cómo muchos territorios presumen de bandera e historia, pero solo a los efectos de tener privilegios. Nosotros tenemos tanta historia como el conjunto del país", ha aseverado.

El presidente ha defendido la figura de Pacheco por su "coraje, el ansia de igualdad y el espíritu reivindicativo", subrayando que fue una "mujer que no rindió Toledo pese al descabezamiento -literal- de su marido". Ha ensalzado a los comuneros como el "antecedente democrático más claro" de la región, que luchaban por la "no sumisión" y el derecho a que "el pueblo, los concejos y la gente pudiesen opinar".

El presidente regional ha descubierto la escultura junto al autor de la obra, el alcalde de Toledo, el presidente de las Cortes y el consejero de Cultura.

La estatua es de bronce y tiene 4,5 metros de altura, incluyendo el pedestal donde se sostiene. Javier Longobardo

"Hoy conmemoramos la lucha contra todo tipo de privilegios", ha continuado Page, que ha calificado a los comuneros como la "esencia más depurada del antecedente histórico de la comunidad que hoy presido". Además, ha expresado su deseo de que las plazas y rincones de la ciudad sean "museos vivos y así democratizar la cultura".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha calificado la jornada como "muy especial" para la ciudad, poniendo en valor que Pacheco fue "la primera heroína española, y se hizo heroína aquí". Velázquez ha remarcado que la comunera "renunció absolutamente a todo, a una vida de facilidades, por seguir una causa de la libertad, los derechos y lo que querían los toledanos en ese momento". "Toledo es la primera ciudad de España que cuenta con esculturas de un matrimonio civil, Juan de Padilla y María Pacheco, y eso es de destacar".

El autor saluda a la concejala de Cultura, Ana Pérez.

Un grupo de dulzainas ha amenizado el acto con música castellana.

Una mujer invisibilizada

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, ha señalado que esta obra "nos reconcilia con la historia más invisible, la que trabajaron las mujeres", y ha destacado el emplazamiento estratégico de la escultura, frente a la Biblioteca del Alcázar, como un lugar para "mirar al conocimiento".

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, institución que ha financiado la estatua por encargo del presidente Page, ha destacado que Toledo recupera "la figura de la mujer más importante del siglo XVI, junto con la reina Juana I", subrayando el papel de las comunidades de Castilla. "Se unieron para luchar contra los privilegios", ha dicho. "Toledo sea posiblemente la ciudad más comunera de todas, porque fue la última y la que más tiempo se mantuvo levantada contra los privilegios de Carlos I", ha señalado.

El autor de la obra, Julio Martín de Vidales, ha reconocido que la creación "me ha dado muchos desvelos" en los cinco años de trabajo desde sus primeros bocetos, pero se ha mostrado "muy satisfecho" con el resultado. "Soy hijo de Toledo y es un lujo colocar tres esculturas monumentales -Garcilaso de la Vega, Juan de Padilla y María Pacheco- en la ciudad que te vio nacer", ha enfatizado.

Un grupo de gaiteros ha amenizado el acto con canciones castellanas entonadas con sus dulzainas y ha contado con la presencia de diputados regionales de los tres partidos políticos con representación parlamentaria y concejales del Ayuntamiento de Toledo del PP, el PSOE e Izquierda Unida.