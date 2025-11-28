El Pirata será profeta en su tierra: tendrá un festival de rock en Talavera de la Reina con su nombre

El locutor de radio Juan Pablo Ordúñez, conocido como 'El Pirata', será profeta en tu localidad natal, Talavera de la Reina (Toledo) después de que el pleno municipal haya aprobado por unanimidad la propuesta del PP de reconocer su trayectoria con la promoción de un festival de rock que lleve su nombre, 'El Pirata rock fest'.

La iniciativa de los 'populares', que ha sido secundada por sus socios de Vox y por los concejales del PSOE, también incluye la posibilidad de adquirir su colección musical y documental para que sea conservada, difundida y expuesta.

El texto incluye solicitar tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la Diputación de Toledo apoyo económico para la adquisición de la colección y para poner en marcha el festival en honor al locutor, nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en 2024.

Soterramiento del AVE

Por otra parte, el pleno ha rechazado una propuesta del Grupo Municipal Vox que pedía "garantías, compromisos y transparencia" en las actuaciones relativas al AVE y la línea convencional, así como el soterramiento de la futura vía.

El teniente de alcalde y portavoz de Vox, David Moreno, ha basado su petición de soterramiento en los "perjuicios" que sufrirán quienes tienen su vivienda cerca de la línea ferroviaria.

Por su parte, el portavoz del PP, Jesús García-Barroso, ha insistido en que su grupo continuará defendiendo esta salida como "la mejor solución" pero también ha reconocido que su partido “como equipo responsable que gobierna, que se sienta y que negocia, seguimos escuchando y tratando con el Ministerio”.

Consciente de la negativa del ministro Óscar Puente de llevarlo a cabo, se ha abierto a buscar "una solución absolutamente permeable que no conforme el futuro de la ciudad y que no suponga una línea de división en modo alguno, sino que, por el contrario, revitalice en su totalidad el entorno del trazado actual del AVE”.

Por último, el concejal del Grupo Municipal Socialista José Antonio Carrillo ha pedido que el PSOE esté invitado a las reuniones donde se trata la llegada de la alta velocidad a Talavera de la Reina.