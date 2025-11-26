La Unidad de Paliativos de la Diputación de Toledo, más cerca: estará equipada en febrero con 182.300 euros

La nueva Unidad de Cuidados Paliativos de la Diputación de Toledo, que se ubicará en la residencia social asistida San José del barrio toledano de Azucaica, se encuentra un paso más cerca. La previsión es que el espacio esté completamente equipado y amueblado para su puesta en funcionamiento en el mes de febrero.

Para lograrlo, la institución provincial ha licitado un contrato de suministro valorado en 182.300 euros, estructurado en cuatro lotes. El primero se centra en el equipamiento clínico sanitario, incluyendo grúas, catorce camas, sillas de ducha, colchones, portagoteros y andadores.

El segundo lote cubrirá el mobiliario de oficina y hospitalario, con elementos como mesillas, armarios, sofás cama para acompañantes y mesas de despacho.

El tercer bloque proveerá el mobiliario para farmacia, enfermería, salas comunes y la sala de desinfección, lo que incluye desde televisiones hasta frigoríficos. El cuarto y último lote está reservado para los electrodomésticos.

El concurso se publicó este martes 24 de noviembre. Las compañías interesadas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado el servicio, la empresa ganadora tendrá un máximo de 60 días para completar la entrega, permitiendo que la instalación final de los equipos se realice en febrero.

La nueva unidad supondrá una inversión total de más de 300.000 euros. Estará ubicada en el Pabellón 2 de la residencia y dispondrá de 14 habitaciones individuales. Cada estancia contará con un baño asistido y espacio diseñado para el confort de los acompañantes.

Las instalaciones se completarán con diversas zonas comunes destinadas al bienestar de los pacientes y sus familias. Estas incluirán una sala de estar para familiares, despachos para consultas y reuniones del equipo, un almacén para material y medicación específica, y una agradable zona de jardines interiores.

La atención a los pacientes y sus familias estará a cargo de un equipo multidisciplinar con formación avanzada en cuidados paliativos y habilidades de comunicación. Este equipo estará compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, personal administrativo y de limpieza.

El objetivo central de la unidad es "aliviar el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual, mejorar la calidad de vida hasta el final y promover la dignidad y autonomía, facilitar una muerte en paz, respetando los valores y necesidades del paciente y ofrecer apoyo a las familias durante la enfermedad y el duelo".

Actualmente, la residencia San José atiende a un total de 302 usuarios, de los cuales 274 son residentes y 28 acuden al Centro de Día de Enfermos de Alzheimer.