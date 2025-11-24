El presupuesto de Toledo para Turismo crece un 32 % en 2026 y contempla la reapertura de la oficina del AVE

El Ayuntamiento de Toledo incrementará el presupuesto en materia de Turismo en cerca de 200.000 euros en 2026. La partida pasará de los 475.000 euros destinados este ejercicio a promoción turística, actividades, eventos, ferias y otras propuestas, a 628.000 euros el próximo año, lo que representa una subida del 32 %. Así lo ha comunicado este lunes el concejal del área, José Manuel Velasco, a los grupos municipales, durante la Comisión de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, donde se ha informado sobre las cuentas públicas para 2026.

Dentro de las prioridades turísticas, el presupuesto contempla la reapertura en 2026 de la oficina de turismo ubicada en la estación de tren de Santa Bárbara. Esta instalación, que dejó de funcionar durante la pandemia, reabrirá sus puertas al considerarse una infraestructura esencial para la recepción de visitantes.

El Consistorio ya ha negociado con Renfe, titular de las instalaciones, el abono de un alquiler para la puesta en funcionamiento de la oficina, si bien el concejal Velasco no ha ofrecido una fecha concreta para su apertura. Además, el edil ha explicado que los gastos de personal del área, antes vinculados al Patronato Municipal de Turismo, se mantendrán en unos 450.000 euros, la misma cantidad que en ejercicios anteriores, al conservarse la plantilla.

La Comisión también ha contado con la intervención del concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, quien ha explicado que las partidas de su concejalía se mantienen estables respecto a las actuales.

En el ámbito deportivo, los 210.000 euros de inversiones en instalaciones se destinarán a un cambio en las cristaleras de la piscina climatizada del Casco Histórico, a mejoras en las pistas de atletismo del Polígono y de la Escuela de Gimnasia, y a la adecuación del campo de fútbol de tierra de Valparaíso.

En cuanto a Medio Ambiente, se destinarán 30.000 euros para continuar con el estudio de detección del amianto. Por último, para cuestiones relativas al Río Tajo, se asignarán 105.000 euros, que se emplearán en la retirada de vertidos y escombros, así como en la mejora de la señalética y los equipamientos ribereños.