Mª del Mar Azaña: "Atendemos a las personas con discapacidad intelectual desde el nacimiento hasta el final "

La Asociación Apanas, un pilar fundamental en la provincia de Toledo para el apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, celebra un hito trascendental: su 60.º aniversario. Esta trayectoria de seis décadas no solo representa la consolidación de una vasta red de servicios, sino también una lucha constante por la visibilidad del colectivo y su plena inclusión en el tejido social.

Desde su doble rol de madre y representante de la Junta Directiva, ha guiado a la organización en los últimos once años. Galán recuerda la próxima celebración que clave en la agenda de la asociación como es el Día de la Familia.

La entidad prepara una gran gala donde se reconocerá la labor de los colaboradores y se premiará a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por dar voz a las personas con discapacidad, destacando el compromiso de los medios con la visibilidad social.

La conversación se centra en los desafíos superados, la conquista de derechos laborales y la filosofía inquebrantable de la entidad: ser el "pasamanos" que garantiza el apoyo constante para que 500 personas puedan vivir de manera autónoma, con dignidad y plenamente integradas en una sociedad que debe asumir su tarea de normalización.

María Del Mar Azaña durante la entrevista realizada en la sede de APANAS. Javier Longobardo

P: A lo largo de estas seis décadas, Apanas ha evolucionado de una guardería inicial a 29 centros y servicios. ¿Podría detallar la visión estratégica que ha guiado este crecimiento en la red de apoyos a lo largo de los años?

R: La estrategia siempre ha sido atender a la persona con discapacidad desde el minuto cero, desde el nacimiento, hasta el final de sus días. El reto ha sido dimensionar y aumentar continuamente esta red de servicios, comenzando por la guardería inicial y llegando a la cobertura integral actual, que incluye el servicio de neonatología en el hospital.

La visibilidad es fundamental, ya que lo que no se ve no existe. Hace 60 años, las personas con discapacidad intelectual carecían de voz y representatividad; las familias decidían todo por ellos. Hoy, trabajamos de manera individualizada, atendiendo a sus gustos y preferencias. La barrera persistente es el estigma; si bien ha disminuido, la sociedad aún debe asumir una tarea importante de normalización en todos los aspectos, reconociendo a todos, ante todo, como personas.

Nuestra asociación está formada por familias, y yo me considero el apoyo que ellos van a necesitar a lo largo de su vida. Siempre utilizo la analogía de que somos el "pasamanos de la escalera": es un apoyo que puedes usar o no, pero que debe estar siempre presente, especialmente cuando es necesario agarrarse. Por eso, mi responsabilidad como representante es velar por los 500, asegurando que los servicios que aquí se dan sean de calidad, adaptados a las personas, y que la gestión de los recursos que nos confían las familias y la Administración sea transparente y eficiente.

"Todo lo que es atención temprana es inversión a futuro"

P: En el contexto de la atención temprana se puso en marcha un servicio de colaboración con el Sescam y la Consejería de Bienestar Social en marzo de 2025, ¿en qué consiste el apoyo ofrecido a las familias de bebés recién nacidos con dificultades en el servicio de neonatología, y qué tipo de pautas se les ofrecen en este periodo crucial?

R: El servicio de neonatología en el Hospital Provincial de Toledo da mucha tranquilidad a las familias. Yo puedo hablar desde mi experiencia como madre, ya que yo no lo tuve y lo eché de menos. Si bien los profesionales del hospital hacen todo lo posible, los tiempos son limitados.

Contar con un profesional que nos dé pautas concretas es de gran ayuda. Por ejemplo, ante la previsión de una dificultad, como a la hora de tragar, nos pueden dar indicaciones sobre cómo colocar al bebé para que le resulte más sencillo. Esto es vital, porque ayuda en el día a día y previene que una dificultad inicial, si no se corrige a tiempo, pueda derivar en problemas más importantes a la larga. Por ello, consideramos que todo lo que es atención temprana es una inversión fundamental a futuro.

P: La inserción laboral es una de las grandes barreras a las que os enfrentáis diariamente, ¿qué medidas específicas se llevan a cabo y cómo se gestiona el acompañamiento inicial en el puesto de trabajo?

R: La inserción laboral se gestiona a través del servicio de capacitación, cuyo objetivo es formar a la persona para encontrar un trabajo. Esto se logra mediante el servicio de formación y empleo, donde se imparten cursos y se obtienen certificados de profesionalidad. Una vez conseguida la inserción, el acompañamiento es crucial, ya que el trabajador necesitará apoyos en el "cómo" y el "cuándo" de su día a día.

Por eso, hacemos convenios de colaboración con empresas para facilitarles estos apoyos necesarios. Al facilitar el apoyo continuo desde la entidad, tanto la persona que va a trabajar como la empresa se sienten más seguros, lo que facilita el desarrollo profesional.

En cuanto al empleo público se ha luchado intensamente en este aspecto ya que la reserva de plazas para personas con discapacidad no hacía una distinción clara, generando una desventaja para quienes tienen discapacidad intelectual frente a la física. Hemos conseguido que se establezca una reserva de plazas específica para personas con discapacidad intelectual.

Los resultados han sido maravillosos: en septiembre, 30 personas se presentaron a las oposiciones de la Junta de Castilla-La Mancha, y los cuatro primeros puestos de esa convocatoria fueron para usuarios de Apanas. Esto es un logro importantísimo, ya que les permite hacer su vida totalmente normalizada, incluyendo la posibilidad de independizarse o irse a vivir juntos, algo para lo que también les brindamos apoyo.

"La idea siempre es acercar el servicio a todas las personas"

P: Considerando el carácter provincial de Apanas, ¿cuál es la filosofía que motiva la extensión de sus servicios a entornos rurales como Gargantilla, y qué impacto tiene esta proximidad en la calidad de vida de las personas que viven en dichas localidades?

R: La filosofía es clara: acercar el servicio a las personas. No es lo mismo estar cerca de un centro que tener que desplazarse muchos kilómetros. Por ello, si detectamos una zona con personas que necesitan atención, nos movilizamos para acercarles el servicio, como es el caso de Gargantilla, una pedanía de Sevilleja de la Jara, donde tenemos un centro más pequeño.

Esta cercanía es una forma efectiva de combatir la soledad que puede experimentar la población en el entorno rural. Al asistir a su taller todos los días, ellos realizan diferentes actividades y se relacionan, lo que hace que su día a día sea significativamente diferente y enriquecedor.

P: ¿Qué significado tiene para la asociación el reciente reconocimiento público, como es la placa en la Plaza del Horno de la Magdalena, en pleno Casco Histórico de Toledo y qué papel crucial desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales en la estrategia de visibilidad de Apanas?

R: Un reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de Toledo y la sociedad toledana, a la labor constante de 60 años, es un gesto precioso. Como he dicho, lo consideramos la guinda del pastel. La visibilidad, si bien es imagen, la conseguimos principalmente gracias a los medios de comunicación y las redes sociales.

P: Ante la necesidad de aumentar la visibilidad de la discapacidad, ¿podría detallar qué papel crucial desempeñan específicamente los medios de comunicación

R: Los medios hacen una tarea fundamental; sin las entrevistas y la difusión, el alcance de nuestras acciones es limitado. Para nosotros, es esencial mantener un trabajo de calidad y transparencia, pues eso nos da tranquilidad para poder abrir siempre las puertas de nuestra casa y, al mismo tiempo, nos garantiza que tenemos cosas relevantes que contar al exterior.

María Del Mar Azaña durante la entrevista. Javier Longobardo

P: ¿Cómo se articula el apoyo que reciben de las Administraciones Públicas y las instituciones, y cuál es el mecanismo de colaboración principal que garantiza la continuidad y el funcionamiento de los centros y servicios?

R: El apoyo con las Administraciones Públicas es absolutamente fundamental, ya que es lo que proporciona la estabilidad necesaria para que la asociación pueda abrir sus puertas cada mañana; sin este respaldo, sería imposible prestar nuestros servicios. Por ello, la comunicación con ellos debe ser directa, basada en el apoyo mutuo. El mecanismo principal es el convenio, que permite la apertura de nuestros centros y servicios, aunque debo señalar que estos convenios no cubren la totalidad de los recursos necesarios.

Adicionalmente, contamos con el apoyo de ayuntamientos y la diputación. En muchos casos, sobre todo en los pueblos, son los ayuntamientos quienes ceden los espacios para que nosotros podamos gestionar y ofrecer el servicio, lo que demuestra que la colaboración institucional es un pilar indispensable.

"Somos el apoyo que ellos van a necesitar a lo largo de su vida"

P: Dada la diversidad de necesidades a lo largo del ciclo vital, ¿podría detallar los servicios que ofrece Apanas que usted considera fundamentales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad en las distintas etapas de su vida?

R: Todos los servicios son importantes en función de la etapa de la vida. Además de la atención temprana, consideramos fundamental el servicio de atención a la infancia. Son esenciales los talleres ocupacionales, que les permiten potenciar y desarrollar sus habilidades. El servicio de capacitación, que incluye formación, es vital, ya que ahí se les forma y capacita para obtener certificados de profesionalidad, lo cual les facilita encontrar un trabajo si es lo que desean y están preparados. Para la etapa adulta, contamos con las viviendas con apoyo.

Además, el centro de día es fundamental cuando las habilidades para trabajar disminuyen con la edad, y las residencias son imprescindibles, ya que el envejecimiento en las personas con discapacidad es mucho más rápido. Finalmente, el ocio y el deporte son esenciales y se brindan con los apoyos necesarios para que puedan ejercer su derecho a estas actividades.

En cuanto a las viviendas, son una iniciativa muy importante para vencer esa soledad no deseada. Nuestro objetivo es que la persona pueda hacer su vida de la manera más normalizada posible, basándose en sus habilidades y puntos fuertes, y que se sienta feliz. Las viviendas con apoyo son una manera crucial de que puedan vivir de forma autónoma e independiente, aunque siempre bajo la premisa de que van a necesitar apoyos a lo largo de toda su vida, en unas áreas o en otras, y estos apoyos se harán más extensos con el paso de los años.