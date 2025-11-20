Velázquez presenta una oferta de 2 M por la antigua Escuela de Enfermería para promover una residencia de estudiantes

El edificio está en el barrio de Palomarejos, frente al antiguo hospital Virgen de la Salud.

Nuevo paso para dar vida a un edificio sin uso en el decadente barrio de Palomarejos. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha enviado este jueves una oferta formal a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar formalmente la adquisición directa de la antigua Escuela de Enfermería para la puesta en marcha de una residencia de estudiantes por dos millones de euros.

Así lo ha anunciado el regidor indicando que el objetivo es que la recuperación y puesta en marcha de ese inmueble pueda salir a licitación con el ánimo de ponerlo en marcha y revitalizar el barrio de Palomarejos, en crisis desde el cierre del hospital Virgen de la Salud tras la apertura del Hospital Universitario del Polígono.

"Es la voluntad de querer apostar por la revitalización del barrio de Palomarejos porque las bondades que tiene una residencia de estudiantes son indiscutibles", ha afirmado Velázquez.

El regidor también ha garantizado que el presupuesto de 2026 saldrá adelante, aunque Vox, su socio de gobierno, se ha abstenido en la votación del documento en la Junta de Gobierno Local al considerar que se trata de un "buen presupuesto para Toledo".