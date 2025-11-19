Toledo estrena esta Navidad un espectáculo de luces en el Puente de Alcántara y renueva el de Zocodover: las novedades

El tradicional túnel luminoso del histórico Puente de Alcántara aumenta su atractivo con un espectáculo cada media hora y el mercado navideño. Javier Longobardo

Toledo ya vive su Navidad. La ciudad presenta este año novedades como un espectáculo de luz en el Puente de Alcántara que añade encanto al túnel de luces y al mercado navideño. Se celebrará cada media hora. El espectáculo de luz y sonido de la bola gigante de Zocodover se renovará esta edición con un nuevo montaje, con limitaciones en el sonido para evitar molestias a los vecinos, tras realizar mediciones.

La Navidad toledana cuenta con 1,1 millones de puntos de luz de tipo LED, 100.000 más que la pasada edición, y 193 arcos y 393 motivos, con la incorporación de nuevo alumbrado en el barrio de Azucaica, con un oso gigante transitable, y el nuevo 'Parque de las hadas' en el paseo de Recaredo, y luces en la avenida de Barber.

Así lo ha indicado el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledo, en la presentación de un programa que cuenta con otra novedad como el "precioso" Belén de la plaza de Zocodover, que también es nuevo, y se ha diseñado junto al parque temático Puy du Fou.

La bola gigante de Zocodover es otra de las señas de identidad de estas fiestas. Javier Longobardo

El presupuesto crece hasta los 775.000 euros esta edición, 50.000 euros más que en la anterior; de ellos, más de 370.000 euros se destinan a iluminación.

La Navidad contará con cuatro mercados navideños: plaza de Zocodover, plaza del Ayuntamiento, puente de Alcántara y puente de San Martín y Recaredo. "Tenemos la Navidad patrimonial más bonita del mundo", ha destacado el edil.

Fechas destacadas

Encendido navideño: Será el viernes, 21 de noviembre , a las 18:30 horas en la plaza de Zocodover, con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez , el concierto de los alumnos de la Escuela de Música 'Diego Ortiz' y la participación de los niños de la Asociación Afanion para apretar el botón de encendido.

Pregón de Navidad: Será el 18 de diciembre , a las 19:30 horas (se corrigió la hora según el documento oficial de 2024 que suele ser la guía), en el Teatro de Rojas, y será esencial retirar las invitaciones para asistir previamente en la taquilla del coliseo toledano.

Heraldo Real: Otra novedad es la llegada, el 3 de enero , del primer ' Heraldo Real' a la ciudad a cargo de la compañía de teatro ETR y la banda de música del Cristo Cautivo del Polígono.

Cabalgata de Reyes: La Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero será "mejor que nunca", en palabras del edil, y recorrerá la avenida de Portugal, la avenida de Barber y la Reconquista hasta llegar a la Puerta de Bisagra, donde Sus Majestades de Oriente "serán recibidos por el alcalde y la corporación municipal".

Ocio y visitantes

En ocio, la capital regional contará con numerosas actividades de primer nivel como los conciertos Dial Únicxs, María Toledo, Luz Casal o la orquesta Vulkano en la Nochevieja.

La ciudad espera recibir "más de tres millones" de visitantes en estas fechas; el concejal considera el alumbrado un "reclamo", pero también recalca que están preparados para garantizar la convivencia vecinal, evitando atascos y molestias a los residentes.

Noticia en actualización para ofrecer el programa completo.