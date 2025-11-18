El Ayuntamiento de Toledo se queda a 'ahorro cero' aunque presenta mañana un presupuesto 2026 "más alto"

El Ayuntamiento de Toledo se queda en situación de 'ahorro cero' tras dar luz verde al pago de 10,1 millones de euros por el convenio del Nudo Norte, tal y como se ha aprobado este martes con los votos a favor del equipo de Gobierno municipal, integrado por el PP y Vox, y el respaldo del edil de Izquierda Unida. El PSOE se ha abstenido en la votación.

La tesorera municipal ha indicado que se trata de un desembolso urgente -antes de enero- para cumplir estrictamente con un convenio urbanístico cuyo origen se remonta a 2008 y que se refrendó en 2021.

Este abono, que incluye intereses fijados hace dos años, provocará una situación financiera crítica en las arcas municipales, ha alertado.

La Comisión de Hacienda se ha celebrado este martes.

​La funcionaria ha calificado la coyuntura de "fastidiada" y ha advertido que el pago, que reducirá el remanente de tesorería de 29 a unos 19 millones de euros, dejará al Ayuntamiento con un "margen de maniobra mínimo para sobrevivir" y sin ahorros, complicando especialmente el ejercicio de 2026.

​El debate de la comisión se ha centrado en la inevitabilidad del pago para evitar un mal mayor que comprometa a la ciudad. El concejal de IU, Txema Fernández, ha afirmado que prefiere el "vértigo de pagar a una empresa ahora antes que permitir a una empresa especulativa construir donde quiera y como quiera", en alusión al riesgo de que la empresa Condominio se convierta en "la propietaria del futuro Plan de Ordenación Municipal (POM)", es decir, del urbanismo de la ciudad.

​Por su parte, el concejal del PP Juanjo Alcalde ha cargado contra el PSOE, al recordar que fueron los únicos que votaron a favor del convenio en 2021, tildando la situación de "irresponsabilidad".

Juanjo Alcalde, portavoz del Gobierno local y edil de Hacienda en Toledo.

El socialista José Carlos Vega ha justificado la abstención de su grupo, alegando que los acuerdos se hicieron cuando el PSOE gobernaba en el Consistorio "conforme a derecho" y según los informes técnicos municipales y sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria".

​El concejal socialista Teo García ha intervenido para pedir "transparencia" en los futuros pasos del bipartito respecto a este asunto crucial para el Ayuntamiento.

Luz verde al presupuesto municipal esta semana

​Al margen de la crisis financiera, el Gobierno local de PP y Vox ha alcanzado un acuerdo esencial. El Ayuntamiento aprobará este miércoles en Junta de Gobierno el proyecto de presupuesto municipal para el año 2026. Este acuerdo contempla unas cuentas "más altas" que las actuales y, según lo pactado por los socios de Gobierno, no comprometerá la calidad de los servicios públicos municipales, ha indicado Juanjo Alcalde, portavoz del Ejecutivo liderado por Carlos Velázquez.

El concejal de Hacienda ha lamentado que el remanente de tesorería se haya visto afectado por tener que pagar los 10 millones de euros del Nudo Norte, una medida de la que ha responsabilizado al PSOE y que "limitará algunas inversiones" que se querían hacer", aunque el presupuesto general "será mayor".

El Ayuntamiento ha funcionado este año con un presupuesto de 109,14 millones de euros, un 0,9% más que el año anterior.