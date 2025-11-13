Un pueblo de Toledo se convierte en el escenario de rodaje de una serie que está arrasando en Movistar Plus+

La localidad toledana de Santa Olalla se ha convertido en escenario de rodaje para 'Yakarta', la nueva serie de Movistar Plus+ creada por el guionista Diego San José y producida, dirigida y protagonizada por el famoso actor logroñés Javier Cámara.

Gracias a un convenio de colaboración con contraprestación económica firmado entre el Ayuntamiento y la productora, las calles y varios edificios municipales han acogido durante varios días al equipo artístico y técnico de Cámara.

Concretamente, las pistas deportivas y carpas habilitadas sirvieron como comedor y zona de descanso para los actores, mientras que en la Casa de la Cultura se instalaron camerinos, peluquería y vestuario.

Camerinos instalados en Santa Olalla para el rodaje de la serie de Javier Cámara.

Varios vecinos y vecinas participaron como figurantes en las escenas que se grabaron en el pabellón municipal. 'Yakarta' narra la historia de Joserra Garrido (Javier Cámara), un exjugador olímpico de bádminton reconvertido en profesor, cuya vida da un vuelco tras conocer a una joven con gran talento.

La serie reivindica la España de provincia y para ello han escogido localizaciones de toda la Península Ibérica como la localidad toledana, así como otros pueblos de Tenerife.

Javier Cámara en Santa Olalla (Toledo). Ferreque

Esta participación de Santa Olalla en 'Yakarta' pone de manifiesto cómo las zonas rurales también pueden ser parte de grandes proyectos y recibir un reconocimiento a nivel nacional. La diversidad de Castilla-La Mancha la erige como un atrezo muy a considerar por las grandes productoras, ejemplo claro fue la ciudad de Toledo que acogió el rodaje del spin off de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

Visto lo visto, ¿cuál será el próximo pueblo de la región que se convierta en un escenario de cine?