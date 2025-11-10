Vuelven las Jornadas de la Tapa a Toledo desde 2,5 €: fechas confirmadas

La capital regional se prepara para vivir un nuevo homenaje a la creatividad y el talento hostelero con la celebración de las XXV Jornadas de la Tapa de Toledo y la XI edición de Cócteles por Toledo, organizadas por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo (AHT).

Del 13 al 30 de noviembre, 46 establecimientos participarán en el recorrido de tapas y 10 locales ofrecerán originales cócteles, consolidando este evento como una cita imprescindible del otoño gastronómico toledano.

La vicepresidenta de la AHT, Alicia Corroto, ha destacado la importancia de mantener viva la iniciativa que "pone en valor el talento y la creatividad de nuestros hosteleros, además de atraer visitantes y dinamizar la economía local en un mes clave para la ciudad".

Cartel XXV Jornadas de la tapa Toledo. Asociación Hostelería y Turismo Toledo

Corroto ha subrayado que estas jornadas "son una forma de descubrir la diversidad gastronómica que ofrece nuestra capital, con propuestas tradicionales e innovadoras, llenas de calidad y cercanía. Sin duda, son un motivo de orgullo para Toledo".

Compromiso de hostelería

El Ayuntamiento de Toledo, representado por Juan María Marín, ha felicitado a los participantes y ha resaltado "el nivel y la calidad de las recetas", animando al público "a participar y disfrutar de una experiencia que demuestra que lo bien hecho perdura en el tiempo".

Por su parte, Carlos García, CEO de Cerveza La Sagra, patrocinador principal, ha reafirmado el compromiso de la marca de la hostelería toledana: "Queremos que el sabor de Toledo sea cada vez más conocido, dentro y fuera de nuestras fronteras".

Tapas con identidad

Entre las propuestas que podrán degustarse, destacan creaciones que fusionan tradición y vanguardia, como: la lasaña de berenjena a la parmesana y boloñesa de ciervo del Restaurante Comes o la sorprendente croqueta de gachas manchegas con torrezno y cerveza de jamón ibérico del Gastrobar El Candil.

Estas y otras más de 40 tapas estarán disponibles en diferentes zonas de la ciudad —Casco Histórico, Buenavista, Santa Teresa, La Legua o Cigarrales—, con precios que oscilan entre los 2,50 y los 5 euros. Para saber más sobre las tapas disponibles se puede consultar en el siguiente programa.

En paralelo, diez locales ofrecerán combinados únicos en la XI edición de Cócteles por Toledo, donde la creatividad de los barrendera será la protagonista.

Participación y premios

El público será, un año más, protagonista de la elección de la Tapa Popular y el Cóctel Popular, votando a través de papeletas selladas por cuatro establecimientos diferentes.

Las propuestas más votadas recibirán un diploma de reconocimiento, y todos los participantes entrarán en el sorteo de cinco bonos de consumición de 50 euros.

Además, la AHT mantiene su popular sorteo en Instagram, en el que los consumidores podrán ganar dos bonos adicionales publicando una historia con su tapa o cóctel favorito y los hashtags #tapastoledo o #cocteltoledo.

Promoción

La AHT ha editado 51.000 folletos informativos, distribuidos por barrios, hoteles y puntos turísticos, y reforzará la campaña con acciones en medios y redes sociales.

El evento cuenta con el patrocinio principal de Cerveza La Sagra y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Coca-Cola y CaixaBank.

Desde la AHT se ha querido agradecer la implicación de las instituciones y el esfuerzo de los hosteleros, "que con su profesionalidad y creatividad hacen posible que Toledo siga siendo un referente gastronómico de Castilla-La Mancha y de toda España".