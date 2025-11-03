El Grupo Medusa gestionará el futuro Centro Gastronómico Provincial de Toledo en el edificio San Ildefonso

Una lona ya anuncia el proyecto de 'Toledo Emerge' en el centro cultural San Ildefonso, en la travesía del Cristo de la Vega. Javier Longobardo

El centro cultural San Ildefonso, en la travesía del Cristo de la Vega, en Toledo, está a punto de revivir. En el marco del proyecto 'Toledo Emerge' de la Diputación Provincial, el Grupo Medusa ha sido seleccionado para gestionar el futuro Centro Gastronómico Provincial, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Esta decisión pone en manos de la empresa, conocida por la gestión de eventos y festivales y el trabajo en locales hosteleros de la ciudad como Botero, Niño Malo o las terrazas del Bu y Recaredo, la responsabilidad de transformar este histórico espacio en desuso.

La adjudicación, cuyo procedimiento se inició en julio, conlleva una significativa inversión inicial de casi 800.000 euros por parte de la empresa, además de un canon anual de poco más de 7.000 euros.

Rehabilitación completa del inmueble

Esta cantidad se destinará a la completa rehabilitación del inmueble, de 1.400 metros cuadrados, para adaptarlo a su nuevo uso, con 319 metros cuadrados construidos. Una lona ya cuelga de la fachada del espacio, lo que denota el impulso a la iniciativa.

El proyecto de explotación se alinea con el objetivo de la Diputación destinado a revitalizar edificios desocupados en la capital. El objetivo es usar el patrimonio para impulsar el desarrollo económico y cultural de Toledo.

Algo más que un restaurante

La propuesta culinaria del Centro Gastronómico se enfocará en promocionar la riqueza de productos de la provincia, utilizando primordialmente artículos de proximidad y de temporada, según refleja el pliego de condiciones del proyecto.

Además, el espacio no será solo un restaurante, sino un eje de la cultura local, integrando la gastronomía con eventos, degustaciones, clases de cocina y actividades relacionadas con la literatura, la pintura y la música.

Las obras de adecuación, detalladas en el plan de viabilidad, incluirán la mejora de exteriores, la restauración de la antigua capilla y la modernización de las instalaciones, destacando las nuevas cocinas.

Este modelo de gestión público-privada es un paso de la Diputación, junto al Ayuntamiento, para recuperar edificios en desuso e impulsar la identidad de Toledo, sumando esfuerzos por la candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea en 2031.