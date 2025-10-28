El edificio de Telefónica en Toledo pasa a uso residencial con el temor de convertir la zona en "la calle de los hoteles"

El inmueble se encuentra en la calle La Plata número 18, muy próximo al macrohotel proyectado con piscina en azotea. M.C.E.

La Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este martes de forma definitiva el cambio de uso de la antigua sede central de Telefónica, ubicada en la calle La Plata del Casco Histórico. La modificación pasa de uso dotacional a residencial, permitiendo la construcción de cuatro viviendas en el inmueble.

La decisión ha generado división entre los grupos políticos. El PSOE se ha abstenido, con el deseo expreso de su portavoz, Noelia de la Cruz, de que "ojalá esto no se convierta en apartamentos turísticos".

Por su parte, Izquierda Unida ha votado en contra. Su concejal, Txema Fernández, ha manifestado su temor a que el entorno de "calle La Plata se convierta en alojamiento turístico u hotelero", llegando a calificar la zona como la futura "calle de los hoteles". Esta preocupación se intensifica ante la proximidad de un macrohotel proyectado en las inmediaciones, que incluiría "una piscina en la azotea".

Fernández también ha señalado que el Plan Especial del Casco Histórico, actualmente en proceso de actualización, contempla la compatibilidad de uso residencial con hotelero. Esta cláusula es vista por la formación de izquierdas como una "puerta abierta" para que el edificio de Telefónica termine convirtiéndose en un nuevo establecimiento hotelero en la ciudad.

El concejal de Planeamiento, Florentino Delgado, de Vox, ha defendido la aprobación, explicando que un futuro cambio a uso hotelero requeriría de una nueva tramitación y votación en la propia Comisión. Por ello, ha acusado a la oposición de mantener un "planteamiento preventivo" y de "poner trabas" a los proyectos de la ciudad. Visiblemente molesto, Delgado ha concluido: "No hacemos nada por salvar la ciudad. Solo hacemos poner trabas por Toledo".

Un hotel de 11 habitaciones en el antiguo Colegio de Arquitectos

En la misma Comisión, también se ha dado luz verde a la modificación de uso del antiguo Colegio de Arquitectos para destinarlo a uso hotelero con un total de 11 habitaciones.

Esta aprobación también ha contado con la oposición de IU y la abstención del PSOE, grupos que coinciden en que la medida fomenta la "turistificación" del Casco Histórico. La portavoz socialista, Noelia De la Cruz, ha lamentado que se impulsen este tipo de proyectos mientras se sigue pendiente de la actualización del Plan Especial del Casco Histórico.

Florentino Delgado ha respondido a las críticas defendiendo que la ciudad cuenta con plazas hoteleras "insuficientes" y que este tipo de medidas "fomentan la rehabilitación" del patrimonio. "La mayor parte del patrimonio urbano de Toledo está sin ser objeto de actuación", ha denunciado.

Finalmente, la Comisión ha aprobado el nuevo suelo industrial del Polígono. En este punto, el PSOE sí ha votado a favor, argumentando que el retraso en esta medida "puede estar condicionando o paralizando la llegada de empresas a Toledo", según De la Cruz.

IU ha votado en contra, criticando que el modelo industrial se enfoque prioritariamente en el uso logístico, un sector que, a juicio de Txema Fernández, ofrece "condiciones precarias y de mierda".