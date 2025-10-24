Toledo exige al Ministerio de Hacienda una reevaluación de su plan de fondos europeos: "Es de excelencia técnica"

Toledo quema su último cartucho en su batalla por recibir financiación europea. El Ayuntamiento ha presentado un extenso escrito de alegaciones firmado por el alcalde, Carlos Velázquez, al Ministerio de Hacienda para exigir "la reevaluación" de su Plan de Actuación Integrado (PAI). La meta es revertir la exclusión provisional de la capital regional del reparto de los fondos europeos EDIL (dentro del marco FEDER 2021-2027), que considera cruciales para el desarrollo urbano sostenible a futuro.

El documento se ha registrado este viernes pasadas las 14:00 horas, apurando el límite del plazo. En el texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Consistorio solicita a la Comisión de Valoración la revisión específica de cinco criterios de puntuación que considera decisivos y en los que "merece más puntos".

La tesis del Gobierno municipal es que la valoración asignada resultó "objetivamente insuficiente", pese a que el Plan ostenta un nivel de "excelencia técnica y estratégica, plenamentealineado con los objetivos de los fondos FEDER 2021-2027", indica el recurso.

El alcalde Carlos Velázquez, en una imagen de archivo. Javier Longobardo

La exclusión de Toledo resalta en el contexto regional, ya que es la única capital de provincia de Castilla-La Mancha que ha quedado fuera de esta inyección económica. La comunidad recibirá un total de 142 millones de euros en fondos EDIL, beneficiando a otros grandes municipios. Las capitales de Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y la ciudad de Talavera de la Reina han sido las mejor paradas, al recibir cada una 12,1 millones de euros, mientras que Cuenca percibirá 9,1 millones.

Esta situación ha generado un gran revuelo político en las últimas semanas en la capital regional, lo que ha propiciado que el Ayuntamiento busque agotar todas las vías administrativas para no perder la financiación de sus proyectos.

Los cinco aspectos que "merecen más nota"

El Gobierno toledano argumenta que su propuesta merecía una nota superior, centrándose en rebatir la baja valoración punto por punto centrándose en cinco aspectos.

En cuanto al criterio 1.3, el Ayuntamiento defiende que sus proyectos —Toledo Romano, Toledo Social y Toledo Dinámico— justifican de forma "precisa" y "sólida" el efecto medible que generarán en la ciudad, destacando, por ejemplo, la "regeneración de más de 70.000 metros cuadrados de espacios urbanos" y la "creación de nuevos entornos de convivencia y práctica deportiva en entornos de alta demanda, beneficiando directamente a más de 22.000 habitantes".

Sobre el criterio 1.4, el consistorio subraya que su plan integra un "enfoque innovador, sólido y bien fundamentado", así como tecnológico y social avanzado, enfatizando el uso de "tecnologías inmersivas y la digitalización" en Toledo Romano, la "innovación social y eficiencia energética de vanguardia" (con sistemas domóticos y cubiertas transitables) en Toledo Social, y las soluciones ambientales "de renaturalización" y "movilidad sostenible" en Toledo Dinámico.

El Ayuntamiento también discrepa de la puntuación obtenida en el criterio 3.1, sobre la viabilidad temporal , aclarando que todas las actuaciones se ejecutarán sobre suelo municipal, lo que elimina la necesidad de "permisos o trámites externos", de otras administraciones, que puedan comprometer los plazos.

En el plano económico, medido en el criterio 3.3, el escrito detalla la "solvente situación económica" del Ayuntamiento, que no solo cumple con la Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto, sino que registra"remanente positivo". Además, apuntan que el Periodo Medio de Pago a Proveedores se sitúa en solo 11,46 días, lo que certifica una solvencia "plena y sostenida" para afrontar la cofinanciación sin generar nueva deuda.

Por último, en el apartado 4.1, el consistorio desglosa las "sinergias claras y efectivas" que sus proyectos mantienen con planes regionales, implementados por la Junta, nacionales como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y europeos, lo que "optimiza" el impacto de cada inversión.

"Clara e ilegítima indefensión"

El Gobierno local también denuncia su "indefensión" al no haber recibido los criterios de valoración del resto de ciudades, solicitados en dos ocasiones, los días 3 y 10 de octubre. "El hecho de que no se hayan facilitado estos datos ha supuesto una patente, clara e ilegítima indefensión, cercenando las posibilidades de defensa de este Ayuntamiento".

Aparte de la reevaluación, el escrito solicita que se consideren las alegaciones previas presentadas por el Ayuntamiento el 17 de octubre de 2025 en relación a la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos, publicada a principios de mes en el BOE. Ahora, la ciudad de Toledo aguarda la respuesta de Hacienda para ver si recibe finalmente dinero de Europa.